Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Ons altın 2 bin 492 dolara, gram altın da 2 bin 700 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü.
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Altın fiyatlarında yükseliş devam ederken, beklentilerde de yükselişin süreceği görülüyor.
Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı yüzde 1'den fazla değer kazanarak 2 bin 492 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü.
Yurt içinde de gram altın 2 bin 700 lirayı görerek tarihi zirvesini gördü.
Uzmanlar, altında yükselişin devam edeceğini öngörüyorlar.
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