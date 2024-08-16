  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Takip Et

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı

Ons altın 2 bin 492 dolara, gram altın da 2 bin 700 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Takip Et

Altın fiyatlarında yükseliş devam ederken, beklentilerde de yükselişin süreceği görülüyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı yüzde 1'den fazla değer kazanarak 2 bin 492 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü.

Yurt içinde de gram altın 2 bin 700 lirayı görerek tarihi zirvesini gördü.

Uzmanlar, altında yükselişin devam edeceğini öngörüyorlar. 

Altın fiyatlarında yükseliş beklentisiAltın fiyatlarında yükseliş beklentisiAltın Haberleri
Ons altında yükseliş görünümü devam ediyorOns altında yükseliş görünümü devam ediyorAltın Haberleri
Altın, haftayı kazançlı kapatmaya hazırlanıyorAltın, haftayı kazançlı kapatmaya hazırlanıyorAltın Haberleri

 

Altın Haberleri
Altın fiyatlarında yükseliş beklentisi
Altın fiyatlarında yükseliş beklentisi
Ons altında yükseliş görünümü devam ediyor
Ons altında yükseliş görünümü devam ediyor
Altın, haftayı kazançlı kapatmaya hazırlanıyor
Altın, haftayı kazançlı kapatmaya hazırlanıyor
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (16 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)
16 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları...
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)
15 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları...
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)
14 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları...