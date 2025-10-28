Altın fiyatları üç haftanın en düşük seviyesine geriledi

Altın fiyatları yüzde 2’den fazla düşerek üç haftanın en düşük seviyesine indi. ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin hafifleyeceğine dair artan iyimserlik, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesine ve güvenli liman talebinin zayıflamasına neden oldu.

Spot altın ons başına yüzde 2'den fazla düşüşle 3.866,67 dolara kadar gerileyerek 6 Ekim’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Şu sıralarda ise yüzde 1,93 kayıpla 3905,84 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ActivTrades analisti Ricardo Evangelista, "ABD ve Çin arasında tam kapsamlı bir ticaret savaşından kaçınılacağı yönündeki umutlar, hisse senetleri gibi riskli varlıklarda yükseliş yaratırken, altın gibi güvenli limanlara talebi azaltıyor" dedi.

Yatırımcılar ayrıca çarşamba günü sonuçlanacak ABD Merkez Bankası toplantısını bekliyor. Fed’in faiz oranlarını düşürmesi beklenirken, Başkan Jerome Powell’ın ileriye dönük değerlendirmeleri piyasalar için belirleyici olacak.

Altın bu yıl yüzde 53 değer kazanarak 20 Ekim’de 4.381,21 dolarla rekor seviyeye ulaşmış, ardından bu hafta yüzde 3,2 gerilemişti. Citi, üç aya kadar olan tahminini 4.000 dolardan 3.800 dolara, Capital Economics ise 2026 sonu tahminini 3.500 dolara düşürdü.

Gümüş yüzde 2,5 azalarak 45,71 dolara, platin yüzde 3,3 düşüşle 1.538,50 dolara, paladyum ise yüzde 3,3 kayıpla 1.356 dolara gerileyerek üç haftanın en düşük seviyesine indi.

Ons altında gelecek 12 ayda 4.980 dolar beklentisi

Londra Kıymetli Madenler Piyasası Birliği’nin (LBMA) Kyoto’daki yıllık toplantısına katılan delegeler, altın fiyatının önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 4.980 dolara ulaşacağını öngördü. Bu tahmin, mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 27’lik bir artışa işaret ediyor.

Bu yıl şimdiye kadar yüzde 52 yükselen altın, 1979’dan bu yana en büyük yıllık artışına ilerliyor. Mart ayında 3.000 dolar, ekim ayında ise 4.000 dolar psikolojik eşiğini aşan altın, 20 Ekim’de ons başına 4.381 dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

LBMA anketinin sonuçları, konferanstaki katılımcılara sunuldu. Delegeler, siyasi gerginlikler, ABD tarifelerine ilişkin belirsizlik ve son dönemdeki “fırsatı kaçırma korkusunun” fiyat artışında etkili olduğunu belirtti.

LBMA delegeleri ayrıca, gümüş fiyatlarının önümüzdeki yıl ons başına 46 dolardan 59 dolara çıkacağını öngördü.

Bu yıl yüzde 62 artan gümüş, 17 Ekim’de 54,5 dolarla rekor kırdı. Platin fiyatlarının 1.544 dolardan 1.816 dolara, paladyumun ise 1.364 dolardan 1.709 dolara yükseleceği tahmin edildi.