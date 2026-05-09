Altın fiyatları uçuşa geçti: Faiz indirimi beklentisi fiyatları yükseltti

Altın fiyatları, İran’daki çatışmaların sona erebileceğine dair artan iyimserliğin etkisiyle haftanın son işlem gününde yükseliş kaydetti. Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimin azalmasıyla birlikte enerji fiyatlarındaki düşüş ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine daha yakın olduğu beklentisi, yatırımcıların yeniden altına yönelmesine neden oldu.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 4 bin 719,68 dolara yükselirken, haftalık kazanç yüzde 2,3 seviyesine ulaştı. ABD altın vadeli kontratları ise günü yüzde 0,4 primle 4 bin 730,70 dolardan kapattı.

“Altın güvenli limandan çok risk varlığı gibi hareket ediyor”

Cnbc-E'de yer alan habere göre High Ridge Futures Metal İşlemleri Direktörü David Meger, altındaki yükselişin doğrudan İran’daki gerilimin azalacağı beklentisiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Meger, "Altın şu anda güvenli limandan çok risk varlığı gibi işlem görüyor. Enerji fiyatlarının düşmesi, ilerleyen dönemde Fed'in faiz indirimi ihtimalini artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İran hattında kritik bekleyiş

ABD yönetimi, Körfez’deki çatışmaları sonlandırmaya yönelik son teklifine İran’ın cuma günü içinde yanıt verebileceğini bildirdi. Buna karşın, bölgede ABD ve İran güçleri arasındaki karşılıklı saldırıların sürdüğü ifade edildi.

Dolar ve petrol geriledi

Petrol fiyatları ve dolar endeksi haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanırken, zayıflayan dolar altını diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi. Aynı dönemde gerileyen enerji fiyatları, enflasyona ilişkin baskıların azalacağı yönündeki endişeleri de bir miktar hafifletti.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz artırma ihtimalini yüzde 14 olarak fiyatlıyor. Bu oran, bir önceki gün yaklaşık yüzde 22 seviyesinde bulunuyordu.

Powell sonrası için Warsh ismi öne çıkıyor

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yakın zamanda görevini devretmesini umduğunu ifade etti. Kevin Warsh’ın ise Senato onay sürecinin ardından Powell’ın yerine geçmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtiliyor.

ABD’de açıklanan veriler, istihdam artışının nisan ayında beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini gösterdi. Verinin ardından altın fiyatları kısa süreli olarak yükseliş ivmesini artırdı.

Gümüş ve platin yükseldi, paladyum geriledi

Spot gümüş yüzde 2,5 yükselerek ons başına 80,4 dolara çıkarken, platin yüzde 1,3 artışla 2 bin 47,88 dolara ulaştı. Her iki metal de haftalık bazda yükselişe hazırlanıyor.

Paladyum ise yüzde 0,5 düşüşle 1.487,71 dolardan işlem gördü.