Altın fiyatları yatay seyirde: Piyasalarda gözler Trump-Şi görüşmesinde

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmelere ve İran savaşında ilerleme işaretlerine odaklandı.

Spot altın ons başına 4.688,43 dolarda yatay seyrederken, haziran vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,2 düşüşle 4.695 dolara geriledi.

"Altın şu anda konsolidasyon sürecinde"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre GoldSilver Central Yönetici Direktörü Brian Lan, “Herkes ABD ile Çin arasındaki üst düzey görüşmelerde ne olacağına odaklandığı için altın şu anda konsolidasyon sürecinde görünüyor” dedi.

Lan, “Altında hafif aşağı yönlü bir eğilim var ancak bunun, değerli metale giriş yapmak isteyen yatırımcılar için bir fırsat penceresi oluşturduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Gözler Trump-Şi görüşmesinde

Donald Trump, Pekin’de Şi Cinping ile yapacağı görüşmelerde ekonomik kazanımlar elde etmeyi, kırılgan ticaret ateşkesini sürdürmeyi ve Orta Doğu’daki çatışma gibi zorlu başlıkları yönetmeyi hedefliyor.

Donald Trump’ın, şubat sonunda İsrail ile başlayan ve yüksek maliyet yaratan savaşın sona erdirilmesi için Çin’den destek talep etmesi bekleniyor. Ancak analistler, Trump’ın aradığı desteği alma olasılığının düşük olduğunu belirtiyor.

Enflasyonda yeniden hızlanma eğilimi

Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD’de üretici fiyatlarının nisanda son dört yılın en güçlü artışını kaydettiğini ortaya koydu. Mal ve hizmet maliyetlerindeki sert yükseliş, enflasyonda yeniden hızlanma eğilimine işaret eden son veri olarak öne çıktı.

Kevin Warsh'ın Fed başkanlığına onay

Kevin Warsh’ın ABD Senatosu tarafından ABD Merkez Bankası başkanlığına atanması onaylandı. ABD Merkez Bankası, Donald Trump’ın talep ettiği faiz indirimlerini zorlaştıran artan enflasyon baskısıyla mücadele ediyor.

Altın, enflasyona karşı bir korunma aracı olarak değerlendirilse de, yüksek faiz oranları faiz getirisi olmayan değerli metal üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Öte yandan Hindistan’da altın ithalat vergisinin artırılmasının ardından fiyatlarda yaşanan sert yükseliş, zaten zayıf olan talep ortamında yatırımcı satışlarını tetikledi.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Spot gümüş yüzde 0,9 düşüşle ons başına 87,18 dolara gerilerken, platin yüzde 0,4 kayıpla 2.129,15 dolara, paladyum ise yüzde 0,3 düşüşle 1.495,75 dolara indi.