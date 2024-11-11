Mehmet Ali Yıldırımtürk: Altın fiyatları yeniden 3200 TL seviyesine yükselecek!

Deniz BİLGEN

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında uzun süredir beklenen sert düşüşün gerçekleştiğini, altının yeniden 3.200-3.250 gr/ TL seviyesine doğru yükselmeye başlayacağını söyledi. Piyasalarda beklentilerin satın alınıp, gerçekleşmelerin satıldığını kaydeden Yıldırımtürk, altın fiyatları yükselir mi sorusuna yanıt vermek için dünyadaki gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydetti. Yıldırımtürk, yaptığı açıklamada, “Faiz indirimlerinin devam ederken vergilerin artırılacak olması Amerika'da enflasyonist ortamın devam edeceğini gösteriyor. Trump'ın gelmesiyle beraber bir taraftan Ukrayna Rusya Savaşı'nın sona ereceği beklentisi var ama Avrupa'da işler karıştı; Almanya yeni bir seçime gidiyor. Ortadoğu’da İsrail-İran çatışması devam ederken, Çin ile Tayvan arasındaki gerilim de yükseliyor.” bilgisini verdi.

Altın alıp satmak isteyenler dikkatli olsun

Deniz Bilgen’in hazırlayıp sunduğu Kapalı Çarşı’nın Nabzı programında iç piyasada altın alıp satmak isteyenleri neler bekliyor sorusuna yanıt veren Yıldırımtürk şunları söyledi, “Daha önce yine sizin aracılığınızla ‘seçimlerin hemen ardından altın fiyatları alım fırsatı verecek’ demiştim. Seçimlerin hemen ardından altın fiyatları, 3.200 TL’den 3.040 TL’ye geriledi. Hemen ardından tekrar yükselişe geçerek 3.090 TL bandına yükseldi. Altın fiyatları kısa süreli olarak 3.050-3.150 TL bandında dursa da 3.100-3.200 TL bandına doğru hareket edecek diye düşünüyorum.”

Altın 3.250 TL seviyesini test edebilir

Yıldırımtürk, son yayınlanan enflasyon raporunda enflasyon hedeflemesinde düzeltme yapıldığını belirterek, “Raporla birlikte dövizde büyük bir değişiklik olmadı. Kontrollü dalgalı kur rejimi devam ediyor ama enflasyon hedeflemesinde bir düzeltme yapıldı. Buradan hareketle sene sonuna doğru döviz, özellikle dolar bir miktar toparlanabilir. İyimser bir tahminle şu an bulunduğu 34 TL seviyesinden 36 TL seviyesine gelebilir. Bu da çarpan etkisiyle altını sene sonunda işte 3.250 TL’den 3.500 TL seviyesine taşıyabilir diye düşünüyorum. Orada da bu hafta alım yapanlar orta ve uzun vadeli alım yapmış olurlar. Satış yapacak olanlar eğer ihtiyaç için satış yapacaklarsa önümüzdeki haftaları beklemeleri daha iyi olur. 3.200 - 3.250 TL seviyeleri yine test edilecek gibi görünüyor.

Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün açıklamalarının tamamını izleyebilirsiniz: