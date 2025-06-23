Altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi!

Ons altın fiyatı, ABD'nin İran'a yönelik saldırısı sonrası yatırımcıların Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma yaşanacağına dair artan korkuları nedeniyle, erken saatlerde 3395 dolara kadar yükseldiyse de bu kazanımlarını geri verdi.

İran'ın tepkisinin sınırlı kalacağı değerlendirmelerinin yapılmaya başlanmasının etkisiyle ons altın, saat 09.43 itibarıyla yüzde 0,45 azalışla 3353 dolardan işlem gördü.

Analistler ons altın fiyatının 3348 dolar desteğini test etmesini bekliyor. Buranın kırıyması halinde 3324 dolara kadar geri çekilme olabilir. Yukarı hareketlerde ise, direnç 3397-3402 dolar aralığı kritik olacak.

Gram altın da düşüşte

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kaybederek 4 bin 283 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 90 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 270 liradan satılıyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 4 bin 296 liradan tamamlamıştı.