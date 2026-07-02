Altın fiyatları yükselişe geçti: Zayıf istihdam verileri ve petrol fiyatları etkili oldu

Piyasaların odağında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin yeni sinyaller vermesi beklenen ve bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor.

Spot altın, yüzde 0,7 yükselişle ons başına 4.057,92 dolara çıktı. Bir önceki seansta 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini test eden değerli metal, ABD'de ağustos vadeli altın kontratlarında ise yüzde 0,3 düşüşle 4.070,10 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, çarşamba günü yedi ayın en düşük seviyelerine yaklaşmasının ardından, beklentilerin altında kalan ABD özel sektör istihdam verisinin Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendirmesiyle toparlandı. Günü 4.029,89 dolardan yükselişle kapatan altın, yeni işlem gününde de kazançlarını sürdürdü.

“Fiyatlarda aşağı yönlü denemeler hızla alımlarla karşılanıyor”

Bloomberg HT'de yer alan habere göre ABC Refinery Kurumsal Piyasalar Küresel Başkanı Nicholas Frappell, piyasada aşağı yönlü pozisyon alma konusunda temkinli bir görünüm olduğunu belirterek, “Fiyatlarda aşağı yönlü denemeler hızla alımlarla karşılanıyor” dedi.

Frappell, “ADP özel sektör istihdam verisi tahminlerin biraz altında geldi. Bu nedenle bazı yatırımcılar benzer bir görünümün tarım dışı istihdam verisine de yansıyabileceğini düşünüyor ve bu da altındaki yükselişi açıklıyor” ifadelerini kullandı.

ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre, ABD'de özel sektör istihdamı haziran ayında 98 bin kişi arttı. Böylece istihdam artışı, ekonomistlerin 118 bin kişilik beklentisinin altında kaldı. Mayıs ayına ilişkin veri ise revize edilmeyerek 122 bin kişi olarak korundu.

Fed'in faiz yolculuğunda kritik gün: Tarım dışı istihdam verisi bekleniyor

Öte yandan Fed Başkanı Kevin Warsh, son haftalarda enflasyon beklentileri ile enflasyona yönelik risklerin azaldığını belirterek, bankanın enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

CME FedWatch verilerine göre, piyasalar Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığını yaklaşık yüzde 64 olarak fiyatlıyor.

Yatırımcıların odağı ise günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak haziran ayı ABD tarım dışı istihdam verisinde. Verinin, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentilere yön vermesi bekleniyor.

Petrol fiyatları geriledi, gözler Fed'in faiz politikasında

Öte yandan petrol fiyatları, İran ile ABD arasında çarşamba günü Hürmüz Boğazı'nı gündeme alan dolaylı görüşmelerin tamamlanmasının ardından geriledi. Ancak görüşmelerde kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik somut bir ilerleme kaydedilmedi.

Analistler, yüksek petrol fiyatları ile güçlü iş gücü piyasasının enflasyonist baskıları artırabileceğini belirtiyor. Bu durumun, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisini güçlendirdiği ifade ediliyor.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1,6 artışla ons başına 60,06 dolara, platin yüzde 2 yükselişle 1.607,67 dolara ve paladyum yüzde 1,4 artışla 1.227,13 dolara çıktı.