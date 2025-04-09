Altın fiyatları yükseliyor: Uzmanlara göre altın rekor peşinde

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in misilleme vergilerine yanıt olarak Çin menşeli ürünlere uygulanan vergileri yüzde 104’e kadar artırdı. Trump, Çin’i yuanı manipüle etmekle suçlarken, Pekin “şantaj”a boyun eğmeyeceğini ve “sonuna kadar savaşacağını” duyurdu. Altın fiyatları, Çarşamba günü doların zayıflaması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın vergilerinin yürürlüğe girmesine saatler kala yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesiyle yükseldi.

Ons altın güne nasıl başladı?

Ons altın yeni güne yüzde 0,8 artışla ons başına 3 bin 7 dolara yükselirken, ABD altın vadeli işlemleri (GCcv1) yüzde 0,8 primle 3 bin14,40 dolara çıktı. Doların zayıflaması, altını yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Gram altın ne kadar?

ABD'de ons altın tarafında yaşanan yükselişlerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da yükseliyor. Gram altın yeni güne yüzde 1'lik yükselişle başlayarak 3 bin 673 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Uzmanlara göre altın rekor peşinde

KCM Trade’in baş piyasa analisti Tim Waterer, “Tarife endişeleri nedeniyle dolardaki düşüş, altının yeniden 3.000 dolar seviyesini kazanmasının önünü açtı” dedi.

Waterer, “Son haftalarda bazı dalgalanmalar yaşansa da, küresel büyüme ve enflasyona dair belirsizlikler nedeniyle altın, yeni rekor seviyeleri hedeflemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.