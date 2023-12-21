Altın fiyatlarına 'dolar' desteği sürüyor: 21 Aralık güncel gram altın fiyatları
Altın fiyatları, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşle primli seyrini sürdürürken, makroekonomik verilerle piyasaların yön bulması bekleniyor.
Ons altın fiyatı, dolar endeksi ve tahvil faizlerinin gerilemesinden destek bularak yükselirken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin gelecek adımları hakkında ipucu edinmek için ABD'de açıklanacak ekonomik verileri takip ediyor.
Bugünkü işlemlerde 2038 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,27 yükselişle 2035 dolarda işlem gördü.
Altının gram fiyatı, ons altına paralel hareketini sürdürürken; şu dakikalarda yüzde 0,25 primle 1905 liradan alıcı buluyor.