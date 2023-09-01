Altın fiyatlarına ‘Fed’ desteği

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde faiz artırmayacağına yönelik beklentilerin artması altına olan talebi desteklerken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Altının ons fiyatı, bugün en yüksek 1944 doları görürken; saat 12.51 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1944 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1950 ve 1970 dolar direnç, 1930 ve 1910 dolar destek konumunda bulunuyor.

Fed yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, dün Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, para politikasının enflasyonu makul bir süre içinde yüzde 2'ye düşürecek kadar sıkı olduğunu kaydetti. Bostic, politika yapıcıların parasal genişlemeyi aşırı sıkılaştırmamaları için dikkatli olmaları gerektiğini de vurguladı.

Gram altında primli seyir

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,36 üzerinde 1669 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 740 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 070 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1.664 liradan tamamlamıştı.