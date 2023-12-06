Altın fiyatlarına 'zayıf dolar' desteği
Altın fiyatları, zayıflayan dolar endeksinden destek bularak yükselirken; gözler cuma günü ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisinde olacak. Sürpriz gelecek bir veriyle piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.
Ons altın fiyatının, doların hafif gerilemesi ve beklentilerin altında açıklanan istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırmasının sonuna geldiği beklentilerini
kuvvetlendirmesiyle yükseldi. Bugünkü işlemlerde 2025 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.01 itibarıyla yüzde 0,27 primle 2024 dolarda işlem gördü.
Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın fiyatı, ons altına paralel hareketini sürdürüyor. 1870 - 1884 lira bant aralığında hareket eden gram altın, şu sıralarda yüzde 0,43 yükselişle 1881 liradan alıcı buluyor.