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Altın fiyatlarına 'zayıf dolar' desteği

Altın fiyatları yüzde 1'in üzerinde artış göstererek bir ayın en düşük seviyesinden toparlandı. Zayıflayan dolar ve yeniden tırmanan jeopolitik ticaret gerilimleri güvenli liman talebini artırdı.

Haber Merkezi
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Altın fiyatlarına 'zayıf dolar' desteği
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Spot altın, ons başına yüzde 1,1 artışla 3.314 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda da da 3309 dolarda. Dolar endeksi iki ayın en yüksek seviyesinden geriledi ve bu durum, diğer para birimlerine sahip olanlar için altını daha cazip hale getirdi. UBS emtia analisti Giovanni Staunovo, “Dün FOMC açıklaması ve gümrük vergisi manşetleri sonrasında yaşanan keskin düşüşün ardından, bugün ABD dolarının ılımlı bir şekilde zayıflaması altını destekliyor” dedi.

Başkan Trump'ın son gümrük vergisi açıklamaları da altın talebini artırdı. Güney Kore'den yapılan ithalata yüzde 15 gümrük vergisi uygulanması, Brezilya ve Hindistan'a yönelik baskının yeniden artırılması yer alıyor. Trump ayrıca Çin ile ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini de belirtti.

Fed faiz oranlarını sabit tutsa da, Başkan Jerome Powell'ın temkinli tavrı yatırımcıların yaklaşan ekonomik verileri yakından takip etmesine neden oldu. Piyasalar, Fed'in faiz yoluna ilişkin daha fazla ipucu için bugün PCE verilerini ve cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini bekliyor.

Bugün saat 15.30'da açıklanacak Çekidek PCE'nin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 olması bekleniyor.

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