Altın fiyatlarında baş döndüren hareket

Altının ons fiyatı, dün 2148 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesini görürken, sonrasında sert düşerek 2020 dolara kadar geri çekildi. Bugünkü işlemlerde 2026 - 2041 dolar arasında hareket eden ons altın fiyatları üzerinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine 2024'ün ilk çeyreğinde başlayacağı beklentilerinin hafif azalmasıyla dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde görülen dalgalanmalar etkili oluyor. Ons altın saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,32 yükselişle 2023 dolarda işlem görüyor.

Ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini dün 1997 liraya kadar çıkaran gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,31 primle 1889 liradan alıcı buluyor.