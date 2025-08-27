Altın fiyatlarında 'dolar' baskısı: Zirveden uzaklaştı

Altın fiyatları, Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Lisa Cook'u görevden alma hamlesinin ardından Fed'in bağımsızlığına ilişkin yenilenen endişelerin külçe altına bir miktar destek vermesine rağmen, güçlenen doların metal üzerinde baskı oluşturmasıyla geriledi.

Spot altın yüzde 0,5 düşüşle ons başına 3.376 dolar oldu ve 11 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviye olan 3393 dolar geriledi.

Dolar endeksi yüzde 0,3 yükselerek altını diğer para birimleri sahipleri için daha pahalı hale getirdi ve kısa vadeli kar alımlarına yol açtı. OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, "Kısa vadeli spekülatörler şu anda bir miktar kâr elde ediyor. Ancak, özellikle Federal Rezerv'den çok daha net bir güvercin duruş görmeye başladığımız için altın hala destekleniyor" dedi.

Wong, yakın vadede yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğini ve kilit direnç seviyelerinin 3.400 dolar ve 3.435 dolar olduğunu belirtti.

Bugün dikkatler, faiz politikası hakkında daha fazla netlik için Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'nin cuma günü açıklanmasına çevrildi.