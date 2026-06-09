Altın fiyatlarında durağan seyir: Ateşkes ve Fed etkisi

Altın, piyasalarda İsrail-İran ateşkesine ilişkin belirsizliklerin ve Orta Doğu’daki daha geniş çaplı çatışma risklerinin yakından takip edilmesiyle salı günü sınırlı hareket etti.

Piyasalar, enflasyon görünümü ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentileri de yakından izlemeyi sürdürüyor.

Spot altın, ons başına 4.332,50 dolarda yatay kaldı. Değerli metal, önceki seansta iki aydan uzun sürenin en düşük seviyesini görmüştü. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,1 düşüşle 4.357,10 dolara geriledi.

"Altın işlemleri sakin seyrediyor"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın işlemleri sakin seyrediyor. Yatırımcılar İran-İsrail ateşkesinin kalıcılığı konusunda şüpheci davranırken, aynı zamanda bu hafta açıklanacak ve Fed’in politika görünümünü şekillendirecek kritik ABD enflasyon verileri öncesinde temkinli hareket ediyor” dedi.

İran ve İsrail karşılıklı saldırıları durdurdu

İran ve İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrısının ardından pazartesi günü karşılıklı saldırıları durdurduklarını açıklarken, Tahran yönetimi, İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonlarına devam etmesi halinde çatışmaların yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu.

Goldman Sachs: Fed, faiz indirimlerini 2027 yılına erteleyebilir

Goldman Sachs, ABD ekonomisindeki güçlü büyüme ve istihdam artışını gerekçe göstererek, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını 2026 yılı boyunca sabit tutacağını ve faiz indirimlerinin 2027’ye erteleneceğini öngördü.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in aralık ayına kadar faiz artırma ihtimalini yüzde 70’in üzerinde fiyatlıyor.

Piyasaların gözü ABD Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde

Piyasalar, Fed’in para politikası patikasına ilişkin daha net sinyaller için çarşamba günü açıklanacak ABD mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini bekliyor.

"Altının yıl sonuna kadar yeniden 5.500 dolar seviyesine yükselmesi mümkün"

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Waterer, “Merkez bankalarının talebinin desteğiyle altının yıl sonuna kadar yeniden 5.500 dolar seviyesine yükselmesi mümkün görünüyor. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için petrol fiyatları, tahvil getirileri ve doların da düşüş yönünde hareket etmesi gerekecek” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,7 düşüşle ons başına 67,71 dolara gerilerken, platin yüzde 0,2 kayıpla 1.751,39 dolara indi. Paladyum ise yüzde 0,8 yükselerek 1.213,89 dolara çıktı.