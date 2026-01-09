Altın fiyatlarında düşüş: Dolar güçlendi, gözler ABD verilerinde

Spot altın, Asya işlemlerinin erken saatlerinde yüzde 0,4 düşüşle ons başına 4 bin 458,10 dolar seviyesine geriledi. Altın, 26 Aralık'ta 4 bin 549,71 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. ABD vadeli altın kontratları ise şubat teslimatlı işlemlerde yüzde 0,2 artışla 4.467,60 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan düşüşle birlikte gram altında da hafif bir düşüş olduğu görülüyor. Gram altın cuma günü yüzde 0,1 düşüş kaydederek 6 bin 189 lira seviyesine geriledi.

Dolar güçlendi, gözler ABD verilerinde

ABD doları, Asya seansının başında değer kazandı. Piyasalarda, bir yandan ABD tarım dışı istihdam verisi beklenirken, diğer yandan ABD Yüksek Mahkemesi'nin Başkan Donald Trump'ın acil durum vergileri yetkilerine ilişkin vereceği karar yakından izleniyor.

Fed'in faiz kararı ne olacak?

ABD'de geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları sınırlı bir artış gösterirken, işten çıkarmaların düşük seviyelerde kalması ve şirketlerin mevcut iş gücünden daha fazla verim almaya çalışması dikkat çekti. Piyasalar, bu yıl en az iki faiz indirimi beklerken, Fed'in para politikasına dair ipuçları vermesi için tarım dışı istihdam verisi merakla bekleniyor.

Jeopolitik riskler altını desteklemeye devam ediyor

ABD Senatosu, Trump’ın Venezuela’ya yönelik olası askeri adımlarını Kongre onayına bağlayan bir tasarıyı ilerletti. Trump ise ABD’nin Venezuela üzerindeki “denetiminin” yıllarca sürebileceğini söyledi. Düşük faiz ortamı ve jeopolitik belirsizlikler, faiz getirisi olmayan altın gibi varlıkları uzun vadede destekliyor.

HSBC'den altın için 5 bin dolar tahmini

Cnbc-E'de yer alan habere göre HSBC, artan jeopolitik riskler ve küresel borçluluk nedeniyle altın fiyatlarının 2026’nın ilk yarısında 5 bin dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Diğer değerli metallerde sert kayıplar

Altındaki düşüş, diğer değerli metallere de yansıdı:

* Gümüş: Yüzde 1,5 düşüşle 75,71 dolara geriledi. Aralık sonunda 83,62 dolar ile rekor kırmıştı.

* Platin: Yüzde 2,9 kayıpla 2 bin 202,50 dolar seviyesine indi. Geçen hafta 2.478,50 dolar ile zirve yapmıştı.

* Paladyum: Yüzde 2,1 düşerek 1.749,25 dolar oldu.