Altın fiyatlarında düşüş: Fed ve dolar baskısı öne çıkıyor

Altın, salı günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz artırımı yapabileceğine yönelik beklentilerin doları güçlendirmesiyle birlikte baskı altında kalarak değer kaybetti.

Spot altın yüzde 0,7 düşüşle ons başına 4.162,60 dolara gerilerken, seansın erken saatlerinde kayıplar yüzde 1’e yaklaşmıştı. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,5 değer kaybederek 4.180,50 dolara indi.

Altın üzerinde dolar baskısı: Fed beklentileri fiyatları aşağı çekiyor

Bloomberg HT'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın bu hafta düşen petrol fiyatlarından bir miktar destek bulmuştu ancak aynı desteği ABD dolarından görmüyor. Dolar, Fed’in faiz artıracağı beklentileriyle yükselmeyi sürdürüyor” dedi.

Güçlü dolar altını baskılıyor, petrol fiyatları toparlanıyor

Dolar, geçen hafta sonlarında ulaştığı bir yıllık zirveye yakın güçlü seyrini sürdürürken, bu durum diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirdi. Öte yandan petrol fiyatları, pazartesi günkü sert düşüşün ardından toparlanma eğilimi gösterdi.

Yüksek petrol fiyatları faiz beklentilerini artırıyor, altın baskı altında

Yüksek petrol fiyatları, enflasyon endişelerini artırarak daha yüksek faiz beklentilerinin güçlenmesine yol açıyor. Altın her ne kadar enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de, yükselen faiz ortamında cazibesini kaybediyor.

İran ve ABD görüşmelerinde ilerleme: Yaptırımlar geçici olarak durduruldu

ABD, bölgede çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan yeni barış anlaşması çerçevesinde yapılan ilk görüşmelerin ardından pazartesi gününden itibaren İran’a yönelik yaptırımları 60 gün süreyle askıya aldı. Yetkililer ayrıca Lübnan’da anlaşma kapsamında çatışmalarda kalıcı bir sakinleşme sağlandığını bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre’de İranlı yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerin nihai bir barış anlaşması için güçlü bir zemin oluşturduğunu ifade ederken, İran tarafı nükleer programa ilişkin müzakerelerin başladığı yönündeki iddiaları ise reddetti.

Chicago Fed Başkanı: Odağımız enflasyonun kalıcı olup olmadığı

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş gücü piyasasının istikrarlı seyrini koruduğunu belirterek, odağının yüksek enflasyonun kalıcı hale gelip gelmeyeceğini veya yüksek tarifelerin etkisinin azalmasıyla birlikte ve Orta Doğu’daki çatışmaların çözülmesi durumunda gerileyip gerilemeyeceğini değerlendirmek olduğunu ifade etti.

Piyasalar Fed’in Aralık’ta faiz artırma ihtimalini yüzde 88’e yükseltti

CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar, Fed’in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 88 olarak fiyatlıyor. Söz konusu oran, geçen haftaki Fed toplantısı öncesinde yüzde 61 seviyesindeydi.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1,8 düşüşle ons başına 64,02 dolara, platin yüzde 1,6 kayıpla 1.651,79 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 0,7 düşüşle 1.256,27 dolara indi.