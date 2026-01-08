Altın fiyatlarında düşüş: Gümüşte geri çekilme, platinde sınırlı yükseliş

Spot altın, yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4 bin 438 dolara gerilerken, 26 Aralık’ta gördüğü 4 bin 549,71 dolarlık tarihi zirveden uzaklaşıyor. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,1 artışla 4 bin 465,70 dolar seviyesinde işlem gördü.

Dolar güçlü seyrini koruyor

Doların iki haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi ve ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin bir haftalık dipten toparlanması, altındaki yukarı yönlü hareketi durdurdu.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan gerilemenin ardından gram altın tarafında yüzde 0,3'lük düşüş yaşandı. Gram altın yeni güne 6 bin 142 lira seviyesinden başladı.

Fed'den 2026'da en az iki faiz indirimi bekleniyor

ABD'de açıklanan JOLTS verileri, işe alımların zayıf seyrini sürdürdüğünü ve iş gücü talebinin politika belirsizlikleri nedeniyle ivme kaybettiğini ortaya koydu. Bu tablo, piyasalarda Fed'in 2026 yılı içinde en az iki faiz indirimi yapacağı beklentisini hakim kıldı. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini para politikasının yönüne dair daha net sinyaller almak için yakından takip ediyor.

Gümüşte geri çekilme, platinde sınırlı yükseliş

Spot gümüş, daha önce gördüğü tarihi zirvenin ardından yüzde 0,7 düşüşle ons başına 78,70 dolara gerilerken, platin yüzde 0,2 artışla 2 bin 311,55 dolara yükseldi. Paladyum ise yüzde 0,8’lik artışla 1.779 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gümüş fiyatları yükselecek mi?

Cnbc-E'de yer alan habere göre HSBC, gümüş fiyatlarının 2026 yılında sıkı fiziksel arz, güçlü yatırım talebi ve yüksek altın fiyatlarının etkisiyle desteklenebileceğini, ancak yılın ilerleyen dönemlerinde arz kısıtlarının gevşemesiyle bir düzeltme yaşanabileceğini öngördü.