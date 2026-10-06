Altın fiyatlarında düşüş: İşte fiyatları baskılayan iki gelişme

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Spot altın 4 bin 128 dolara çekildi

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,3 gerileyerek 4 bin 128,69 dolara indi. ABD altın vadeli işlemleri ise 4 bin 156 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Doların güçlü kalması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş de faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini sınırladı.

İstihdam verisi Fed beklentilerini değiştirdi

Cuma günü açıklanan ABD istihdam verileri, eylülde istihdam artışının beklentilerin üzerinde yavaşladığını ortaya koydu. Ayrıca önceki iki aya ilişkin tarım dışı istihdam verileri aşağı yönlü revize edildi.

Zayıf istihdam görünümü, Fed’in ekim ayında faiz artıracağı beklentilerini azaltırken, piyasalarda aralık ayına ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam etti. CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar, Fed’in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 87 seviyesinde fiyatlıyor.

Enflasyon baskısı sürüyor

ABD’de hizmet sektöründeki faaliyetlerin eylülde yavaşladığı görüldü. Buna karşın güçlü iç talep, tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Şirketlerin girdiler için ödediği fiyatları ölçen gösterge de dört yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Söz konusu veriler, enflasyonist baskıların 2027 yılına kadar yüksek kalabileceğine işaret etti.

Yemen'deki gelişmeler takip ediliyor

Öte yandan Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri, Babülmendep Boğazı çevresindeki kıyı bölgesini Moha kentine kadar yeniden ele geçirmek amacıyla hızlı bir ilerleme başlattı.

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin geçen ay ele geçirdiği bölgelerin büyük bölümünden çıkarıldığını açıkladı. Bölgede yaşanan gelişmeler, jeopolitik riskler nedeniyle emtia piyasalarının da yakından takip ettiği başlıklar arasında yer aldı.

Diğer değerli metaller de geriledi

Diğer değerli metallerde de düşüş görüldü. Spot gümüş yüzde 0,6 gerileyerek 60,67 dolara, platin yüzde 0,7 düşüşle 1.710,08 dolara ve paladyum yüzde 0,2 azalışla 1.170,15 dolara indi.