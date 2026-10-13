Altın fiyatlarında düşüş! Piyasaların gözü o iki veride

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Spot altın, yüzde 0,2 değer kaybederek ons başına 4.164,45 dolara geriledi. Değerli metal, pazartesi günü bir haftanın en yüksek seviyesini görmüştü.

ABD'de aralık vadeli altın kontratları da yüzde 0,1 düşüşle 4.187,90 dolara indi.

Doların önceki seansta ulaştığı son 18 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi, altın fiyatları üzerinde baskı yarattı. Doların güçlenmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.

Gözler ABD enflasyon verilerinde

Piyasaların odağında çarşamba günü açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile perşembe günü yayımlanacak üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri bulunuyor. Verilerin, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, ABD TÜFE verisinin kısa vadede altın fiyatları açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

Rodda, özellikle çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi ve ekim ayında faiz artırımı ihtimalini bir miktar güçlendirmesi halinde altın fiyatlarının yeniden gerileyebileceğine dikkat çekti.

Faizlerin yüksek seyrettiği dönemlerde yatırımcıların, getiri sağlamayan altın yerine faiz getirisi sunan varlıklara yönelme eğilimi artıyor. Bu durum, değerli metalin fiyatları üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Fed'in faiz artırımı beklentisi güçleniyor

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in bu ay faiz artırmasına yüzde 21 olasılık veriyor. Aralık ayında faiz artırımı yapılması ihtimali ise yüzde 88 seviyesinde fiyatlanıyor.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da enflasyonla mücadele için ABD Merkez Bankasının daha sıkı bir para politikası duruşuna nispeten hızlı geçmesi gerektiğini ifade etti.

Enflasyonun daha geniş bir alana yayıldığını belirten Hammack, fiyat artışlarının şirketlerin fiyat belirleme kararlarını da etkilemeye başladığını söyledi.

Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin güçlenmesi, altın piyasasında yatırımcıların yakından takip ettiği başlıca gelişmeler arasında yer alıyor.

Jeopolitik gerilimler de izleniyor

Piyasalarda jeopolitik gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. Suudi Arabistan, yeni bir füze saldırısı dalgasıyla karşı karşıya olduğunu açıklarken Riyad Havalimanı'nın şimdilik kapalı kalacağını bildirdi.

Bu açıklama, İran'la bağlantılı Yemen'deki Husilerin üstlendiği ve cumartesi günü bir havalimanı terminalinde ölümcül sonuçlara yol açan füze saldırısının ardından geldi.

Jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman talebini etkileyebilen unsurlar arasında bulunurken doların seyri ve faiz beklentileri de altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Gümüş, platin ve paladyum da geriledi

Altındaki düşüşe diğer değerli metaller de eşlik etti.

Spot gümüş yüzde 0,5 gerileyerek ons başına 60,01 dolara indi. Platin yüzde 0,2 kayıpla 1.682,47 dolara, paladyum ise yüzde 0,5 düşüşle 1.137,69 dolara geriledi.