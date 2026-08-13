Altın fiyatlarında ekim hareketliliği kapıda: Mehmet Ali Yıldırımtürk’ten kritik tahminler

Yılbaşında Venezuela kaynaklı gelişmelerle 5 bin 600 dolara kadar yükselen ons altın, daha sonra savaş dönemlerindeki nakit ihtiyacı nedeniyle bir miktar gerileme yaşadı. Ancak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı baskısının azalması ve faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesiyle fiyatlar yeniden yukarı yönlü bir seyir izlemeye başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, petrol fiyatlarındaki düşüşün de altın fiyatlarındaki bu toparlanmayı destekleyen bir unsur olarak öne çıktığını vurguladı.

Dolar statüsünü kaybediyor, merkez bankaları altına koşuyor

Altın fiyatlarını yukarı çeken temel etkenin doların uluslararası rezerv para niteliğini kaybetmeye başlaması olduğunu ifade eden Yıldırımtürk; Çin, Polonya ve Kazakistan gibi ülkelerin merkez bankalarının sürekli altın alımı yaptığını belirtti. Ayrıca ABD’de yaklaşan Senato seçimleri ve beraberinde gelen siyasi belirsizliklerin de piyasada güvenli liman talebini artırdığına işaret etti.

İç piyasada likidite sıkışıklığı ve fiyat farklılıkları

Türkiye iç piyasasında ciddi bir likidite sıkışıklığı yaşandığını kaydeden Yıldırımtürk, Kapalıçarşı’nın da bu durumdan etkilendiğini dile getirdi. Düğün mevsimine rağmen vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla altın satışına yöneldiğini belirten uzman; gram altının 6 bin 750 TL, çeyrek altının ise 11 bin TL sınırına yaklaştığını bildirdi. Bazı rafinerilere yapılan operasyonlar ve üretim kısıtlamalarının iç ve dış piyasa arasındaki fiyat dengesini geçici olarak bozduğunu ifade etti.

İthalat kotası ve sene sonu beklentileri

Türkiye’nin yıllık altın ihtiyacının 300 ton civarında olmasına karşın uygulanan ithalat kotasının 150 tonda kaldığını söyleyen Yıldırımtürk, bu durumun fiyat farklarını artırdığını ve kotanın kaldırılması gerektiğini söyledi. Eylül ve ekim aylarının tüm yatırım araçları için oldukça hareketli geçeceğini öngören Yıldırımtürk, ons altının yılsonunda 5 bin 600 ile 6 bin dolar seviyelerine ulaşabileceği tahminini paylaştı ve dövizde yüksek getiri beklentisi bulamayan yatırımcıların altına olan ilgisinin süreceğini belirtti.