Altın fiyatlarında faiz ve dolar baskısı: Piyasaların gözü Fed'de

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Altında faiz baskısı

Spot altının ons fiyatı çarşamba günü yüzde 0,2 düşüşle 4.345,99 dolara geriledi. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,2 yükselerek 4.382,70 dolara çıktı.

Yatırımcılar, enflasyonun kalıcı olabileceğine yönelik endişeler nedeniyle büyük merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini fiyatlıyor. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltıyor.

Güçlü dolar altını baskılıyor

Dolar, iki ayın en güçlü seviyelerine yakın seyrini korurken, bu durum altın fiyatları üzerinde ek baskı oluşturuyor.

Doların güçlenmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor. Faiz beklentilerindeki değişimle birleşen güçlü dolar, altının kısa vadeli görünümünü olumsuz etkiliyor.

Piyasaların gözü Fed'in faiz politikasında

Fed, geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Banka ayrıca yıl sonundan önce bir faiz artışının daha gelebileceğine ilişkin sinyal verdi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de son faiz artışını destekledi. Collins, enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalması riskine dikkat çekerken, yeni bir faiz artışına ilişkin net bir mesaj vermedi.

Bu nedenle yatırımcılar, Fed yetkililerinden gelecek yeni açıklamalar ve ABD'deki enflasyon verileri üzerinden faiz politikasının geleceğine ilişkin ipuçları arıyor.

Ortadoğu gelişmeleri de fiyatlamada etkili

Altının kısa vadeli seyrinde Ortadoğu'daki gelişmeler de önemini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılmaması halinde İran'a yönelik sert adımlar atabileceği uyarısında bulunurken, Birleşmiş Milletler'deki diplomatik girişimler kapsamında bir anlaşmanın yakın olabileceğini de ifade etti.

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda, altındaki kısa vadeli oynaklığın büyük ölçüde petrol fiyatları ve Ortadoğu'daki gelişmelere bağlı olacağını belirtti.

Merkez bankalarının altın talebi destek sağlıyor

Yüksek faiz ortamı altın üzerinde baskı oluştursa da merkez bankalarının altın alımları ve jeopolitik riskler değerli metal için uzun vadeli destek unsurları olmayı sürdürüyor.

BMI analistleri, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 4.400 dolar seviyesinde korudu. Kurum, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının devam eden alımlarının altın fiyatında yaklaşık 3.800 dolar seviyesinde güçlü bir taban oluşturabileceğini öngörüyor.

Diğer değerli metaller de geriledi

Altındaki düşüş diğer değerli metallerde de görüldü.

Spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle 66,78 dolara gerilerken, platin yüzde 0,8 kayıpla 1.818,21 dolara indi. Paladyumun fiyatı da yüzde 0,4 düşerek 1.302,61 dolar oldu.

Altında üç kritik başlık öne çıkıyor

Piyasalar kısa vadede Fed'in faiz politikası, doların seyri ve Ortadoğu'daki gelişmelere odaklanmış durumda.

Yüksek faiz ve güçlü dolar altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken, jeopolitik riskler ile merkez bankalarının altın talebi değerli metali destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu tablo, altın piyasasında kısa vadeli dalgalanmalarla uzun vadeli destekleyici faktörlerin aynı anda izlenmesine neden oluyor.