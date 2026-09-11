Altın fiyatlarında Fed baskısı: Üçüncü haftalık düşüş kapıda

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Gözler ABD enflasyon verisinde

Yatırımcılar, açıklanacak TÜFE verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin vereceği sinyalleri yakından takip ediyor.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,2 yükselerek 4 bin 324,79 dolara çıktı. Buna karşın değerli metal, hafta başından bu yana yüzde 2'den fazla geriledi. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 1 düşüşle 4 bin 364,70 dolara indi.

ÜFE sonrası faiz beklentileri güçlendi

Perşembe günü açıklanan veriler, nihai talebe ilişkin Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ağustos ayında yüzde 0,4 yükseldiğini gösterdi. Temmuz ayındaki yüzde 0,1'lik artış da yukarı yönlü revize edildi.

Beklentilerin üzerinde gelen ÜFE verisinin ardından yatırımcıların Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz artıracağı yönündeki beklentileri güçlendi. Bu gelişmeyle birlikte spot altın daha sonra yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

Exness Finansal Piyasalar Başstratejisti Wael Makarem, daha güçlü bir enflasyon verisinin faiz artışı beklentilerini destekleyebileceğine dikkat çekti.

Makarem, beklentilerin üzerinde gelecek bir verinin birkaç faiz artışı yapılacağı yönündeki görüşü güçlendirebileceğini belirterek, bunun Hazine tahvil getirileri ile doların yükselmesine ve altın üzerinde ilave baskı oluşmasına yol açabileceğini ifade etti.

Yükselen faiz altını baskılıyor

Altın, enflasyona karşı geleneksel bir korunma aracı olarak öne çıksa da faiz oranlarının yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan değerli metalin cazibesini azaltıyor.

Piyasalarda ABD enflasyon verisinin yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeler de yakından izleniyor. Makarem, bölgede devam eden gerilimlerin yükselen enflasyon beklentileri üzerinden altın fiyatları üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.

Orta Doğu gerilimi piyasaların odağında

İran'la bağlantılı Husilerin Yemen'in liman kenti Mocha'nın kontrolünü ele geçirdiği ve Kızıldeniz kıyısı boyunca ilerleyerek stratejik adalara ulaştığı bildirildi.

Askeri kaynaklar, söz konusu gelişmenin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşının ara seçimlerin ardından sona ermesini beklediğini açıklamasından saatler sonra yaşandığını belirtti.

Bölgedeki gelişmeler petrol fiyatlarını da yukarı taşırken, iki önemli petrol göstergesinin mayıs ortasından bu yana ilk kez haftayı varil başına 100 doların üzerinde tamamlamaya hazırlandığı belirtiliyor.

Gümüşte haftalık kayıp yüzde 4'ü aştı

Diğer değerli metallerde de düşüş eğilimi öne çıktı.

Spot gümüş yüzde 0,3 gerileyerek ons başına 63,39 dolara düştü. Gümüşün hafta genelindeki kaybı ise yüzde 4'ü aştı.

Platin yüzde 0,2 düşüşle 1.773,93 dolara gerilerken, paladyum yüzde 0,3 değer kaybederek 1.278,51 dolara indi. Her iki değerli metalin de haftayı düşüşle tamamlaması bekleniyor.