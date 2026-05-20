Altın fiyatlarında geri çekilme: Güçlü dolar ve yüksek faizler altını baskılıyor

Altın fiyatları çarşamba günü değer kaybetti. ABD tahvil getirilerindeki artış ve doların güçlenmesi, Washington ile Tahran arasında olası bir uzlaşı beklentisinin güvenli liman talebini azaltmasıyla piyasada aşağı yönlü baskı yarattı.

Spot altının ons fiyatı, itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 467,59 dolara geriledi. Altın, bir önceki seansta 30 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,9 kayıpla 4 bin 471,10 dolardan işlem gördü.

“Altın yükselen faizler karşısında ivme kaybediyor”

Cnbc-E'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yükselen tahvil getirileri ve güçlenen doların altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, “Faiz görünümündeki şahin dönüş sayesinde dolar yeniden güç kazanırken, altın bu ortamda ivme kaybediyor” dedi.

Dolar endeksi son altı haftanın zirve seviyelerine yakın hareket ederken, güçlü dolar altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirdi.

ABD’nin gösterge 10 yıllık tahvil faizleri de son bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine yakın seyrini korudu. Bu gelişme, faiz getirisi sunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükseltti.

İran konusunda karışık sinyaller

ABD yönetiminden İran’a yönelik gelen açıklamalar ise karışık sinyaller verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’ın gerekirse Tahran’da saldırı düzenlemek zorunda kalabileceğini söylerken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise tarafların ilerleme kaydettiğini ve yeniden çatışma istemediğini söyledi.

Fed’den “faiz artırımı” ihtimali mesajı

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, mevcut faiz düzeylerinin şu aşamada uygun olduğunu ve enflasyonist baskıların hafiflemesine katkı sağladığını ifade etti.

Paulson, yatırımcıların faiz artışlarının yeniden gündeme gelebileceği olasılığını dikkate almaya başlamasını “sağlıklı” bir gelişme olarak değerlendirdi.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin büyük bölümü, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz indirimi yapmayacağını öngörüyor. Ekonomistler, mevcut enflasyon baskısının geçici olacağı beklentisiyle faiz indirimi tahminlerini gelecek yıla erteledi.

Piyasalar şimdi gün içinde açıklanacak olan Fed’in nisan ayı toplantı tutanaklarına odaklandı.

Diğer değerli metallerde son durum: Gümüş ve platin de geriledi

Diğer değerli metallerde de satış baskısı görüldü.

Spot gümüş yüzde 0,8 düşüşle 73,22 dolara, platin yüzde 0,5 kayıpla 1.912,67 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 0,2 yükselişle 1.356,32 dolardan işlem gördü.