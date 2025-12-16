Altın fiyatlarında gözler istihdam verisinde! 5 bin dolar senaryosu masada

Spot altın, yüzde 0,4 düşüşle ons başına 4 bin 288 dolar seviyesine geriledi. Yıl başından bu yana yüzde 64'ü aşan yükseliş yaşayan altın, bu süreçte birçok kez rekor kırdı. ABD vadeli altın kontratları ise 4 bin 333,20 dolar ile yatay seyretti.

"Doların zayıf performansı altını güçlü tutuyor"

ABD doları, Asya işlemlerinde iki ayın en düşük seviyelerine yakın seyrederken, bu durum dolar bazlı fiyatlanan altını destekledi. Cnbc-e'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Doların zayıf performansı altını güçlü tutuyor. Piyasalar, Fed’in gelecek yılki faiz indirimlerini olduğundan az tahmin ettiğine inanıyor” ded,.

Bu hafta açıklanacak veriler ipuçları verecek

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ocak ayında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini yüzde 76 olarak fiyatlıyor. Bazı yatırımcılar iki faiz indirimi olasılığını da masada tutuyor. Bu hafta açıklanacak verilerin, Fed’in 2026’da ne hızda gevşemeye gideceğine dair yeni ipuçları sunması bekleniyor.

İstihdam verileri belirleyici olacak

Waterer, istihdam piyasasına dair zayıf sinyallerin güçlenmesi halinde altının bundan fayda sağlayabileceği, bunun daha erken faiz indirimleri beklentisini artıracağı değerlendirmesinde bulundu.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ise mevcut yüksek enflasyonun, temel arz-talep dinamiklerini yansıtmadığını ve fiyat artışlarının Fed’in yüzde 2 hedefinin çok daha yakınında seyrettiğini söyledi.

Bugün açıklanacak olan ekim ve kasım aylarını kapsayan ABD istihdam raporlarının, hükümetin kapanması nedeniyle bazı detayları içermeyeceği, ekim ayı işsizlik oranının da yer almayacağı belirtildi. Faiz getirmeyen altın, genellikle düşük faiz ortamlarında daha cazip hale geliyor.

5 bin dolar senaryosu masada

ANZ analistleri, yukarı yönlü risklere dikkat çekerek altının gelecek yıl 5 bin dolar seviyesini test edebileceğini öngördü.

Spot gümüş yüzde 1,2 düşüşle ons başına 63,11 dolara gerilerken, cuma günü gördüğü 64,65 dolar ile rekor seviyelere yakın seyrini korudu. Waterer, gümüşte sanayi talebinin güçlü kaldığını, yıl genelinde yüzde 121’lik yükselişin ardından sıkılaşan stoklar ile yatırım ve sanayi talebinin olduğunu vurguladı.