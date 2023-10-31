Altın fiyatlarında gözler yarına çevrildi

İSTANBUL / EKONOMİ

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalar küresel piyasalar tarafından yakından takip edilmeyi sürdürürken, gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın TSİ 21.00'de açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin altın fiyatları üzerinde etkili ve yön belirleyici olması bekleniyor.

Ons altın, bugünkü işlemlerde 1990 dolara kadar gerilerken, en yüksek 1999 dolara çıktı. Saat 12.53 itibarıyla yüzde 0,09 yükselişle 1997 dolarda işlem gördü. Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2000 ve 2020 dolar direnç, 1980 ve 1960 dolar destek konumunda bulunuyor.

Gram altın zirvesini yeniledi

gram altın fiyatları dolar/TL'deki yükselişle sabah saatlerinde tarihi rekor seviyesini 1831 liraya kadar yükselirken; ons altına paralel hareketini sürdürüyor. Şu dakikalarda ise, yüzde 0,16 primle 1816 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 200 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,16 azalışla 1.814 liradan tamamlamıştı.