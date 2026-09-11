Altın fiyatlarında haftanın son gününde dipten tepki alımı geldi

Yurt içi piyasalarda son günlerde yaşanan satış baskısıyla gerileyen altın fiyatları, haftanın son işlem gününde gelen güçlü alımlarla birlikte kayıplarını hızla telafi etti. Serbest piyasada ve fiziki işlemlerde sabah seansından itibaren yönünü yukarı çeviren altın, son iki haftanın en hareketli günlerinden birini geride bıraktı. Gün içi işlemlerde alıcıların yoğunlaşmasıyla birlikte gram altın fiyatı serbest piyasa kırılımlarında 6.780 lira sınırını aşarak yatırımcısına derin bir nefes aldırdı. Haftalık kapanış öncesinde yaşanan bu ani fiyat sıçraması, vadeli ve fiziki portföylerde nakit pozisyonunda bekleyen yerli yatırımcıların kapanış saatlerine doğru alımlara geçmesiyle daha da hız kazandı.

Çeyrek altın satış fiyatı dar bandı yukarı yönlü kırdı

İç piyasada likiditenin en yoğun olduğu alanların başında gelen çeyrek altın fiyatlamaları da bu yükseliş dalgasına anında eşlik etti. Serbest piyasa işlemlerinde çeyrek altın alış fiyatı 10.839 lira seviyesine kadar tırmanırken, perakende satış kanadında ise dar bant kırılarak işlemler 11.078 liradan karşılık bulmaya başladı. Kuyumculardaki fiziki altın talebinde haftanın son saatlerinde gözlenen bu yoğunluk, döviz büroları ve sarraflardaki işlem hacimlerinin eylül ayının en yüksek seviyesine ulaşmasına zemin hazırladı. Yurt içi piyasalardaki alış ve satış makas aralıklarının bu anlık talep artışıyla birlikte yeniden şekillenmesi, kısa vadeli arbitraj fırsatlarını kovalayan bireysel yatırımcıları da seans bitmeden harekete geçirdi.

Cumhuriyet ve tam altın fiyatları yeni dengesini arıyor

Yüksek montanlı birikimlerin fiziki karşılığı olan tam altın cephesinde seans içi işlemler 44.140 liradan dengelenirken, cumhuriyet altını ise haftalık kapanış öncesinde 45.740 lira sınırına kadar yerleşti. Grafiklerdeki kısa vadeli düşüş trendinin bu hacimli alımlarla birlikte kırılması, büyük ölçekli yerel fonların güvenli liman olarak altına yönelik uzun vadeli pozisyonlarını artırmasına zemin hazırlıyor. Özellikle önümüzdeki günlerde gerçekleşecek kritik faiz kararları öncesinde portföylerini enflasyona karşı korumaya almak isteyen kurumsal yapıların, tahvil ve mevduat piyasalarından çıkan likiditeyi doğrudan altına yönlendirmesi bu yükseliş eğilimini orta vadede destekleyebilir. Jeopolitik risklerin küresel ticaret hatları üzerinde yarattığı gizli baskı ve küresel enflasyonist beklentilerin tam anlamıyla kırılamamış olması da altın tarafındaki taban fiyat oluşumunu her geçen gün daha yukarı seviyelere taşıyor. Hafta boyunca süren kar satışlarının ardından gelen bu hacimli geri dönüş, piyasada yeni bir yükseliş trendinin başladığına dair ilk güçlü sinyal olarak değerlendirilirken, önümüzdeki günlerde Asya merkez bankalarının fiziki alım iştahı da yakından takip edilecek en önemli parametreler arasında yer alıyor.