Altın fiyatlarında haftaya primli başlangıç: 18 Aralık gram altın fiyatları
Altının ons fiyatı, geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlarken, yeni haftaya da primli başladı. Gram altın fiyatı ise, ons altın ve dolar/TL'nin değerine paralel hareket etmeyi sürdürüyor.
Ons altın fiyatı, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerilemenin desteğiyle yükselirken; 2000 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek mesajları takip ederken, ABD'de bu hafta açıklanacak ve Fed'in faizlere ilişkin atacağı adımlar hakkında ipucu verecek olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi önemli olacak.
Bugünkü işlemlerde 2024 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.09 itibarıyla yüzde 0,19 artışla 2021 dolarda hareket ediyor.
Altının gram fiyatı ise, aynı dakikalarda yüzde 0,20 primle 1884 liradan alıcı buluyor.