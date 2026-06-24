Altın fiyatlarında ‘ikili dip’ beklentisi: Mehmet Ali Yıldırımtürk’ten kritik piyasa analizi

Mehmet Ali Yıldırımtürk, ABD ile İran arasında İsviçre’de yürütülen müzakereleri değerlendirirken sürecin oldukça hassas olduğunu belirtti. İran’ın bir ‘oldu bittiye gelmek’ istemediğini ve kendi menfaatlerini koruma gayretinde olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, barış sürecini ‘pamuk ipliğine bağlı bir durum’ olarak gördüğünü söyledi. Özellikle İsrail’e karşı duyulan güvensizliğin ve her an masadan kalkma ihtimalinin piyasalarda endişe yaratmaya devam ettiğini vurguladı.

Güçlü doların emtia üzerindeki baskısı

Dünya genelinde Amerikan dolarının güçlü seyrini korumasının tüm yatırım araçlarını baskıladığına dikkat çeken Yıldırımtürk, dolar endeksinin 101 seviyelerine kadar yükseldiğini ifade etti. Bu durumun altın, gümüş ve petrol fiyatlarında gerilemeye neden olduğunu belirten uzman, petrol fiyatlarının 75 doların altına kalıcı olarak inmesini beklemediğini, 75-85 dolar bandında bir hareketin muhtemel olduğunu dile getirdi. Ayrıca piyasada ABD’nin altın sattığına dair spekülasyonların dolaştığını ancak bunun henüz netleşmiş bir bilgi olmadığını da ekledi.

Altında teknik seviyeler ve gümüşte güncel durum

Altın fiyatlarının düşüşe karşı dirençli bir görüntü sergilediğini belirten Yıldırımtürk, teknik olarak 4023 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme ve burada ‘ikili dip’ oluşumu beklediğini söyledi. Bu seviyeden sonra yönün tekrar yukarı döneceğini öngören Yıldırımtürk, 4265 doların aşılmasıyla 4300-4400 dolar bandının hedeflenebileceğini ve sene sonu beklentilerinde bir düzeltme yapmadığını ifade etti. Gümüş tarafında ise 62 doların güçlü bir destek olduğunu, 64 doların üzerinde kalındığı sürece 70 dolara doğru bir toparlanma beklediğini belirtti.

Fiyat düşüşü panik değil alım fırsatı getirdi

Yurt içinde yatırımcı davranışlarını analiz eden Yıldırımtürk, altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen bir panik satışı yaşanmadığını vurguladı. Aksine, fiyat düşüşünü fırsat bilenlerin alıma geçtiğini ancak montanların küçüldüğünü ifade etti. Eskiden 250 gram-1 kilogram arası alım yapanların şimdilerde 50-100 gram seviyelerine yöneldiğini, düğün mevsimi nedeniyle de küçük miktarlı takı alımlarının sürdüğünü belirtti. Ayrıca dış piyasa ile iç piyasa arasındaki fiyat farkının 100 dolardan 400 dolara çıktığına dikkat çekti.