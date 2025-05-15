Altın fiyatlarında paraşütsüz düşüş sürüyor! Gram altın kritik seviyenin altında

Altın fiyatları, ticaret savaşlarına yönelik endişelerin yatışmasının yanı sıra jeopolitik risklerin ve siyasi belirsizliklerin de azalmasıyla hızlı düşüşünü sürdürüyor.

GoldSilver Central'ın Genel Müdürü Brian Lan, ABD-Çin ticaret ateşkesinin piyasa için iyi bir haber olduğunu, bu nedenle insanların artık riskli varlıklara daha fazla baktığını söylerken, "Bir sonraki kilit seviye olarak 3.150 dolara bakıyoruz. Eğer bu seviye tutmazsa, o zaman 3.100 dolar muhtemeldir" diye konuştu.

Ons altın bir ayın en düşüğünde

Ons altın fiyatı bugünkü işlemlerde 3.120 dolara kadar gerileyerek 10 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Saat 10.39 itibarıyla spot altının ons fiyatı, yüzde 1,28 düşüşle 3.136 dolardan işlem gördü.

Teknik analistlere göre, ons altın için bugün güçlü destek olarak görülen 3.135 dolar seviyesinde ve buranın kırılması halinde 3.091 dolara kadar geri çekilme bekleniyor. Yukarıda dirençler ise, 3.206 ve 3.251 dolarda izleniyor.

Gram altın kritik seviyenin altında

Ons altın tarafında yaşanan gerilemeyle, altının gram fiyatı da geriliyor. Gram altın, kritik seviye olan 4.000 TL'nin altına gerilerken, gün içinde 3.889 TL'ye kadar değer kaybetti.

Altının gram fiyatı, şu dakikalarda yüzde 1,53 azalışla 3.927 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 520 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 60 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,3 azalışla 3.960 liradan tamamlamıştı.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot gümüş yüzde 0,7 düşüşle 31,98 dolara, platin yüzde 0,5 artışla 980,35 dolara, paladyum ise yüzde 0,1 artışla 951,90 dolara yükseldi.