Altın fiyatlarında peş peşe düşüş: 'Altın piyasası bir süre konsolide olabilir'

Altın fiyatları, güçlü dolar ve aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin zayıflaması nedeniyle salı günü üst üste dördüncü seansta da düştü.

Spot altın yüzde 0,7 düşüşle ons başına 4 bin 10 dolara gerilerken, ABD altın vadeli kontratları yüzde 0,9 düşerek 4 bin 38 dolar seviyesine indi.

Gram altın ne kadar?

ABD'de ons altın tarafında yaşanan düşüşün ardından gram altın fiyatları da yüzde 0,7 gerileyerek 5 bin 458 lira seviyesinde seyrediyor.

Analistler: “Piyasa bir süre konsolide olabilir”

Cnbc-e'de yer alan habere göre Marex analisti Edward Meir, “Dolar bugün biraz daha güçlüydü ve geçen hafta spekülatif pozisyonlarda azalma gördük. Altın piyasası bir süre konsolide olacak gibi görünüyor” dedi.

Dolar endeksi, önceki seansta yaşanan sert yükselişin ardından rakip para birimlerine karşı yatay seyretti. Daha güçlü dolar, diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için altını daha pahalı hale getiriyor.

ABD'de hükümetin yeniden açılması beklentileri değiştirdi

Geçen hafta, tarihin en uzun süren ABD hükümet kapanmasının sona ermesi için anlaşma sağlanmıştı. Kapanma sürecinde yayımlanamayan ekonomik veriler, Fed’in Aralık ayında bir faiz indirimi daha yapacağına dair beklentileri zayıflatmıştı.

Fed'in faiz indirimi ihtimalini zayıflatan açıklama

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da Pazartesi günü yaptığı açıklamada, faiz indirimlerinde “yavaş ilerlenmesi” gerektiğini söyledi. Bu ifade, aralık ayında indirim yapılacağına dair beklentilere yeni bir darbe vurdu.

Gözler ABD verilerinde: İstihdam raporu kritik

Getiri sunmayan altın, genellikle düşük faiz dönemlerinde ve ekonomik belirsizlik zamanlarında güçlü performans gösteriyor.

Bu hafta piyasaların odağında perşembe günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri bulunuyor. Rapor, dünyanın en büyük ekonomisine dair ipuçları açısından kritik önem taşıyor.

ANZ’nin değerlendirmesine göre, Fed’in gelecek ay faiz indirimi yapacağına dair beklentiler, geçen ay kararın ardından neredeyse yüzde 100’den bir gecede yüzde 42’ye düştü. Bu durum yatırımcıların altına ilgisini azalttı.

Buna karşın banka, jeopolitik riskler, ABD’nin borç sürdürülebilirliğine dair kaygılar, dedolarizasyon eğilimleri ve merkez bankası alımlarının orta ve uzun vadede altına olan talebi desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle 50 dolara, paladyum yüzde 0,5 düşüşle 1.386,01 dolara gerilerken; platin yüzde 0,3 artışla 1.538,74 dolar seviyesine yükseldi.