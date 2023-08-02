Altın fiyatlarında pozitif seyir

Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik verileri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı bugünkü işlemlerde en yüksek 1952 doları görürken, saat 12.01 itibarıyla yüzde 0,36 yükselişle 1951 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1940 ve 1930 dolar destek, 1970 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Gram altın 1718 liraya kadar yükseldi

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,44 üzerinde 1691 liradan işlem görüyor. Gram altının yükselişinde dolar/TL ve ons altın fiyatındaki yukarı yönlü hareket etkili olurken, gram altın bugün en yüksek 1718 lirayı gördü.

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2 bin 780 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 210 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1 altında 1686 liradan tamamlamıştı.