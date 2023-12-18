Altın fiyatlarında primli seyir: 18 Aralık gram altın fiyatları

İSTANBUL / EKONOMİ

Ons altın fiyatı, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerilemenin desteğiyle yükselirken; 2000 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek mesajları takip ederken, ABD'de bu hafta açıklanacak ve Fed'in faizlere ilişkin atacağı adımlar hakkında ipucu verecek olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi önemli olacak.

Bugünkü işlemlerde 2027 dolara kadar yükselen ons altın, saat 18.18 itibarıyla yüzde 0,19 artışla 2021 dolarda hareket etti. Altının ons fiyatında teknik açıdan 2050 ve 2040 dolar seviyeleri direnç, 2010 ve 2000 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken olduğunu vurgulamasının varlık fiyatlarında oynaklığı artırdığını belirtti.

Gram altın primli

Altının gram fiyatı ise, aynı dakikalarda yüzde 0,44 primle 1888 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 100 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 710 liradan satılıyor.

Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 düşüşle 1882 liradan tamamlamıştı.