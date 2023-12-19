Altın fiyatlarında primli seyir: 19 Aralık altın fiyatları

Ons altın fiyatı, yatırımcıların bu hafta ABD'de açıklanacak ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin gelecek adımları hakkında ipucu verebilecek olan ekonomik verileri beklerken, dar aralıktaki seyrine devam ediyor.

Bugünkü işlemlerde 2042 dolara kadar yükselen ons altın, saat 18.00 itibarıyla yüzde 0,76 yükselişle 2041 dolarda işlem gördü. Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2010 ve 2000 dolar seviyeleri destek, 2040 ve 2050 dolar seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, söz konusu durumun varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

Gram altın fiyatı, ons altına paralel hareket ederken; şu dakikalarda yüzde 0,91 primle 1910 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 170, cumhuriyet altını 12 bin 940 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,6 yükselişle 1893 liradan tamamlamıştı.