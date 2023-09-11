Altın fiyatlarında primli seyir

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla haftaya temkinli başlarken; bu hafta başta ABD'de enflasyon verileri olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Altının ons fiyatı, bugün en yüksek 1930 doları görürken, saat 14.56 itibarıyla yüzde 0,33 artışla 1925 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1920 ve 1910 seviyeleri destek, 1940 ve 1950 puan direnç konumunda bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan analistler, Banka'nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıkarak belirsizliğin arttığına işaret ettiğini belirtti.

Gram altında primli seyir

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,43 primle 1665 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 735 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 40 liradan satılıyor.

Cuma günü, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.655,75 liradan tamamlamıştı.