Altın fiyatlarında rekor üzerine rekor: Gümüş 120 dolar eşiğine dayandı

Altın, yatırımcıların jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler karşısında güvenli liman arayışına yönelmesiyle perşembe günü de sert yükselişine devam ederek ons başına 5.600 dolara yaklaşan seviyelerde rekor kırdı. Gümüş ise 120 dolar eşiğine yaklaştı.

Spot altın, gün içinde 5.591,61 dolar ile rekor seviyeyi gördükten sonra yüzde 2,7 artışla 5.542,29 dolardan işlem gördü.

Bloomberg'de yer alan habere göre Marex analisti Edward Meir, “Belirsizlik, yatırımcıları altına yönlendiriyor” dedi.

Altın fiyatları bu hafta yüzde 10’dan fazla yükseldi

Altın fiyatları pazartesi günü ilk kez 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken, bu hafta şu ana kadar yüzde 10’dan fazla yükseldi. Bu yükselişte güçlü güvenli liman talebi, merkez bankalarının alımlarının sürmesi ve zayıflayan dolar etkili oldu.

OCBC analistleri yayınladıkları bir notta, “Altın artık yalnızca bir kriz ya da enflasyon korunma aracı değil; giderek farklı makroekonomik dönemlerde çeşitlendirme sağlayan, tarafsız ve güvenilir bir değer saklama aracı olarak görülüyor” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları, 2025’te kaydedilen yüzde 64’lük artışın ardından bu yıl yüzde 27’den fazla yükseldi.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, “Rallinin yapısı kısa vadede bir düzeltmeye işaret etse de, temel dinamiklerin 2026 boyunca destekleyici kalması bekleniyor. Bu da olası geri çekilmeleri cazip alım fırsatlarına dönüştürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan İran'a tehdit

Jeopolitik cephede, ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü İran’a nükleer silahlar konusunda masaya oturma ve anlaşma yapma çağrısında bulunarak, olası bir ABD saldırısının çok daha sert olacağı uyarısında bulundu. Tahran ise ABD, İsrail ve onları destekleyenlere karşılık verme tehdidinde bulundu.

Fed, faizleri sabit bıraktı

ABD para politikası tarafında ise Fed, beklentiler doğrultusunda çarşamba günü faizleri sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, aralık ayında enflasyonun hâlâ bankanın yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde olduğunu söyledi.

Perşembe günü fiyatlara destek veren bir diğer unsur da kripto para şirketi Tether’ın yatırım portföyünün yüzde 10–15’ini fiziki altına ayırmayı planladığını açıklaması oldu.

Gümüşten de rekor geldi

Spot gümüş, gün içinde 119,34 dolar ile rekor kırmasının ardından yüzde 1,1 artışla 117,87 dolara yükseldi. Gümüş, bu yıl şu ana kadar yüzde 60’tan fazla değer kazandı.

Standard Chartered analistleri, “Gümüş piyasasında bu yıl da arz açığı bekleniyor ancak asıl sıkışıklık, stokların azalmasından kaynaklanıyor” dedi.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot platin yüzde 1 artışla 2.723,40 dolara yükselirken, pazartesi günü 2.918,80 dolar ile rekor görmüştü. Paladyum ise yüzde 1,6 düşüşle 2.041,20 dolara geriledi.