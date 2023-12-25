Altın fiyatlarında sakin başlangıç

Altın fiyatları, önemli bir verinin bulunmadığı sakin haftaya yatay başladı. Bugünkü işlemlerde 2053 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.09 itibarıyla yüzde 0,35 primle 2052 dolardan işlem görüyor. Altın fiyatlarının dolar endeksi ve tahvil fiyatlarındaki harekete göre yön bulması bekleniyor.

1931 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı ise, şu sıralarda yüzde 0,70 düşüşle 1914 liradan alıcı buluyor.