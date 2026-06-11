Altın fiyatlarında sert dönüş: Geçici bir soluklanma mı, yeni bir trend mi?

Küresel finans piyasalarında son haftalar altın yatırımcısı için oldukça hareketli geçiyor. ABD'de açıklanan ve beklentileri büyük ölçüde aşan tarım dışı istihdam verilerinin 172 bin olarak gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 'yüksek faiz' politikasını öngörülenden daha uzun süre sürdüreceği endişelerini tetikledi. Bunun yanı sıra, Orta Doğu'da yaşanan askeri hareketliliğin petrol fiyatlarını yukarı çekerek küresel enflasyon kaygılarını yeniden canlandırması, emtia piyasasını doğrudan baskıladı. Faiz getirisi olmayan altından yüksek tahvil getirilerine doğru yaşanan nakit kayması, ons altını zirve seviyelerinden sert bir şekilde geri çekerek 4.024 dolar ile son 28 haftanın en düşük seviyesine kadar sürükledi.

Kritik seviyelerden tepki alımları başladı

Teknik analizde 'aşırı satım' bölgesine girilmesiyle birlikte, büyük kurumsal yatırımcılar ve fonlar değerli metalde alım emirlerini hızlandırdı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankalarının küresel rezervlerini güçlendirmek amacıyla fiziki altın alımlarına devam etmesi, fiyatların bu bölgede güçlü bir psikolojik taban oluşturmasını sağladı. Yaşanan bu toparlanma, 'cazip fiyat seviyelerinden gelen stratejik ve teknik bir düzeltme' olarak nitelendiriliyor. Küresel emtia piyasası genelinde gelen bu yoğun alımlarla birlikte ons altın fiyatı, en düşük seviyelerden gelen tepki dalgasıyla hafif toparlanarak 4.080 dolar bandında kararlı bir şekilde dengelenme sürecine girdi.

Yurt içinde gram altın cephesi

Küresel piyasalardaki bu sert dalgalanma, yurt içindeki altın fiyatlama dinamiklerine de doğrudan yansıdı. Ons altındaki taban arayışı ve dolar/TL kurunun mevcut seyriyle birlikte serbest piyasada gram altın 6.073 TL seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı ve bankacılık sisteminde fiziki altına olan talebin canlı kalması, küresel düşüşlerin yurt içindeki yatırımcılar tarafından da bir birikim fırsatı olarak görüldüğünü kanıtlıyor. Kısa vadede ons altın için 4.200 dolar direncinin aşılması durumunda, bu toparlanmanın yeni bir yükseliş trendine dönüşebileceği öngörülüyor.