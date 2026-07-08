Altın fiyatlarında sert düşüş! Petrol ve dolar yükselince haftanın dibini gördü

Altın fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından yükselen petrol fiyatları ve güçlenen doların baskısıyla Çarşamba günü yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine indi.

Artan enflasyon endişeleri, merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisini güçlendirerek faiz getirisi bulunmayan altın üzerindeki baskıyı artırdı.

Spot altın yüzde 0,1 gerileyerek ons başına 4.100,32 dolara indi. Gün içinde 2 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gören değerli metalde, ABD'de işlem gören Ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 1,1 düşüşle 4.112,50 dolara geriledi.

ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası... Petrol lisansı da iptal edildi

ABD ordusu, Salı günü İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlatırken, Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankerinin hedef alınmasının ardından İran'ın petrol ihracatına olanak tanıyan lisansı da iptal etti. Söz konusu gelişmeler, bölgede kırılganlığını koruyan ateşkes üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Petrol ve dolar yükseldi... Piyasalarda tansiyon arttı

ABD ham petrolü, önceki seansta kaydettiği yükselişi sürdürerek işlemlerin ilk saatlerinde yaklaşık yüzde 3 değer kazandı. ABD doları ise başlıca para birimleri karşısında haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrini korudu.

Fed için faiz artırımı beklentisi güçlendi: Piyasalarda olasılık yüzde 67'yi aştı

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz artıracağı beklentisini daha güçlü fiyatlamaya başladı. Fed'in eylül toplantısında faiz artırma olasılığı, Salı günü yaklaşık yüzde 57 seviyesindeyken yüzde 67'nin üzerine yükseldi.

Piyasaların gözü Fed tutanaklarında: Kevin Warsh dönemine ilişkin ilk ipuçları aranacak

Yatırımcıların odağında, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh dönemindeki para politikasına ilişkin sinyaller yer alıyor. Piyasalar, bu kapsamda Çarşamba günü yayımlanacak 16-17 Haziran tarihli Federal Open Market Committee (FOMC) toplantı tutanaklarını yakından takip edecek.

Altın, enflasyona karşı koruma sağlayan güvenli liman varlıklarından biri olarak görülse de, yüksek faiz oranları faiz getirisi sunmayan bu değerli metalin cazibesini azaltıyor.

Öte yandan, New York Fed'in Salı günü yayımladığı rapora göre ABD'li tüketicilerin Haziran ayında kısa vadeli enflasyon baskılarına yönelik endişeleri artış gösterdi.

Çin Merkez Bankası'ndan dev altın hamlesi: 2,5 yılın en büyük alımı

Resmi verilere göre, People's Bank of China, altın fiyatlarındaki sert gerilemeye rağmen Haziran ayında rezervlerine son iki buçuk yılın en yüksek aylık altın alımını ekledi.

Pekin ve Hong Kong yönetimleri, Hong Kong'u döviz, tahvil ve altın işlemlerinde bölgesel bir merkez haline getirmeyi hedefleyen yeni adımları duyurdu.

Bu kapsamda Hong Kong, Salı günü altın işlemleri için merkezi takas sistemini devreye alırken, dolar bazlı altın vadeli işlem piyasasını yeniden faaliyete geçirdi. Yönetim ayrıca, bölgesel bir değerli metal depolama ve ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda yuan cinsinden altın vadeli işlemlerini hayata geçirmeyi değerlendiriyor.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,3 düşüşle ons başına 59,82 dolara, platin yüzde 1,2 kayıpla 1.620,38 dolara ve paladyum yüzde 1,6 gerileyerek 1.256,25 dolara indi.