Altın fiyatlarında sert düşüş! Şimdi alım zamanı mı?

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Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket hız kazandı. Küresel piyasalarda artan satış baskısı, ons altını 4.000 dolar sınırına kadar çekti. Haftalık kaybı yüzde 3,5’e ulaşan değerli metal, son bir ayda da yüzde 6’dan fazla değer kaybetti.

23 Ekim 2026 Cuma günü saat 07.16 itibarıyla ons altın, önceki kapanışına göre yüzde 0,38 düşüşle 4.009,77 dolardan işlem gördü. Böylece fiyatlar, yaklaşık üç ayın en düşük seviyelerine yaklaştı.

Yatırımcılar nakit arayışına girdi

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zekâ hisselerinde derinleşen satışlar, altın fiyatları üzerinde de baskı oluşturdu. Yatırımcıların diğer varlıklardaki kayıplarını karşılamak ve nakit ihtiyaçlarını gidermek amacıyla değerli metal satışına yönelmesi, düşüşü hızlandıran etkenler arasında yer aldı.

Özellikle teknoloji şirketlerinin yapay zekâ yatırımlarını finanse etmek için daha fazla borçlanabileceğine yönelik endişeler yeniden gündeme geldi. Meta Platforms’un sermaye harcamalarını artırma planları da bu tartışmaları güçlendirdi.

Petrol fiyatları altını baskılıyor

Orta Doğu’daki gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, altın piyasasının yönünü etkileyen başlıca faktörler arasında bulunuyor. Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonu artırabileceği endişesi, ABD Merkez Bankasının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Faizlerin yüksek kalması, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor. Bu nedenle petrol fiyatlarındaki artış, jeopolitik riskler normal şartlarda altını destekleyebilecek olsa da mevcut ortamda değerli metal üzerinde baskı yaratıyor.

Fed kararı ve PCE verisi bekleniyor

Piyasaların odağında gelecek hafta yapılacak Fed toplantısı ile 29 Ekim’de açıklanması beklenen eylül ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisi bulunuyor.

27-28 Ekim’de gerçekleştirilecek Fed toplantısından çıkacak mesajlar, ABD’de faiz politikasının geleceğine ilişkin beklentileri şekillendirecek. PCE verisi ise enflasyonun seyri ve olası faiz adımları açısından yakından izlenecek.

Enflasyonun yüksek kalması, Fed’in faiz indirimlerine mesafeli durmasına ve hatta daha sıkı bir politika izleyebileceği beklentilerinin güçlenmesine yol açabilir. Buna karşılık ekonomik görünümde zayıflama işaretlerinin artması, faiz beklentilerinde değişime neden olarak altına destek sağlayabilir.

4.000 dolar seviyesi alım fırsatı mı?

Cnbc-E'de yer alan habere göre UBS, DBS ve Citi'nin yanı sıra Kotak Neo, TD Securities ve DeCarley Trading gibi kurumların daha önce ons altında 4.000 dolar seviyesine doğru yaşanabilecek geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

Bununla birlikte, söz konusu seviyenin kesin bir dip oluşturacağı garanti değil. Fed’in faiz politikası, enerji fiyatları, doların seyri ve küresel piyasalardaki nakit ihtiyacı, altının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

Uzman isimden uzun vadeli yükseliş beklentisi

Gabelli Gold Fund eş portföy yöneticisi Chris Mancini, Kitco News’e yaptığı değerlendirmede, İran’daki çatışma ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatında yaşanan aksaklıkların altın için zorlu bir ortam oluşturduğunu belirtti.

Mancini’ye göre yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu körüklemesi ve faizlerin yükselmesi ihtimalinin güçlenmesi, altının önündeki kısa vadeli engeller arasında yer alıyor. Ancak uzman, mevcut koşulların değerli metalin uzun vadeli görünümünü temelden bozmak yerine geçici bir baskı oluşturabileceği görüşünü paylaştı.

Mancini, jeopolitik gerilimlerin ve enerji piyasasındaki belirsizliklerin hafiflemesi halinde altının yeniden yükseliş eğilimine girebileceğini belirterek ons fiyatında 5.000 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Gram altın 6.400 TL'nin üzerinde

Küresel piyasalarda ons altının gerilemesine rağmen yurt içi altın fiyatları, dolar/TL kurundaki hareketler ve iç piyasadaki arz-talep koşullarına bağlı olarak şekilleniyor.

23 Ekim 2026 itibarıyla gram altının alış fiyatı 6.356,21 TL, satış fiyatı ise 6.410,70 TL olarak kaydedildi. Böylece gram altın 6.400 TL seviyesinin üzerinde işlem gördü.