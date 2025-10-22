Altın fiyatlarında sert düşüş: Teknik düzeltme mi, yoksa düşüş devam edecek mi?

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalacağına dair işaretlerle birlikte çarşamba günü de düşüş serisine devam etti. Yatırımcıların, rekor seviyelere ulaşan altın fiyatlarında kar satışına yönelmesi de düşüşü hızlandıran etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ağustos 2020'den bu yana en sert günlük düşüş

Ons altın yüzde 0,4 düşüşle ons başına 4 bin 109,19 dolar seviyesinde işlem gördü. Değerli metal, salı günü yüzde 5'in üzerinde kayıp yaşayarak Ağustos 2020'den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetmişti.

ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,4 artışla 4 bin 124,10 dolar seviyesine yükseldi.

Düşüş gram altına da yansıdı

Ons altın tarafında yaşanan düşüş gram altına da yansıdı. Gram altın yüzde 0,3 düşüşle 5 bin 552 lira seviyesine geriledi.

"Bu sadece teknik bir düzeltme"

Cnbc-e'de yer alan habere göre StoneX kıdemli analisti Matt Simpson, düşüşün ardında ABD-Çin ilişkilerindeki yumuşamanın bulunduğunu belirterek, "Ticaret gerilimlerinin azalması, altının yukarı yönlü ivmesini tersine çevirdi. Bu, 4 bin doların üzerinde uzun bir ralli sonrası gerekli bir teknik düzeltmeydi. Günlük dalgalanmalarda en sert kısmı geride bıraktık, çünkü düşüşler hala alım fırsatı olarak görülecektir." ifadelerini kullandı.

Trump: "Şi ile adil bir ticaret anlaşmasına varabiliriz"

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Güney Kore'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede "adil bir ticaret anlaşmasına" varmayı beklediğini söyledi. Trump ayrıca Tayvan meselesinde bir çatışma riskini küçümsedi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Yeni Delhi ve Washington arasında uzun süredir askıda olan ticaret anlaşması da yeniden gündeme geldi. Anlaşma kapsamında, ABD'nin Hint ithalatına uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 50'den yüzde 15-16 seviyelerine düşürülmesi bekleniyor.

Altında yılbaşından bu yana yüzde 56 artış oldu

Altın fiyatları, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, faiz indirimi beklentileri ve merkez bankalarının güçlü alımlarıyla birlikte bu yıl yüzde 56 yükselerek pazartesi günü 4.381,21 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Gözler ABD enflasyon verisine çevrildi

Yatırımcılar, bu hafta cuma günü açıklanması beklenen Eylül ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine odaklandı. Ancak verinin, ABD hükümetinin kapanması nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Reuters’ın ekonomistlerle yaptığı ankete göre, ABD Merkez Bankası (Fed) önümüzdeki hafta faiz oranını 25 baz puan indirecek, aralık ayında ise bir indirime daha gidecek. Uzmanlar, gelecek yılın sonundaki faiz seviyesi konusunda ise ikiye bölündü.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot gümüş yüzde 0,1 artışla 48,82 dolar, platin yüzde 1,5 düşüşle 1.528,15 dolar, palladyum ise yüzde 0,7 yükselişle 1.418,09 dolar seviyesinden işlem gördü.