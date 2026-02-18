Altın fiyatlarında sert düşüşün ardından sınırlı toparlanma

Altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerlemenin ardından bir önceki seansta yüzde 2’den fazla gerileyerek bir haftanın en düşük seviyesine inmişti. Altın fiyatları çarşamba günü ise sınırlı toparlandı. Ancak Asya piyasalarında Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle işlemlerin zayıf seyretmesi fiyatlar üzerindeki baskıyı devam ettirdi.

Spot altın, yüzde 1 artışla ons başına 4 bin 925 dolara yükseldi. ABD altın vadeli kontratları ise nisan teslim için 4 bin 904,50 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişle birlikte gram altın da yönünü yukarı çevirdi. Gram altın çarşamba gününe yüzde 1 yükselişle 6 bin 929 lira seviyelerinden başladı.

Bir önceki seansta altın fiyatları, ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu sinyallerin etkisiyle yüzde 2’den fazla düşüş kaydederek bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine gerilemişti.

Dolar gücünü korudu

Dolar endeksi, jeopolitik risklerin piyasaları temkinli tutması ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Ocak ayı toplantı tutanaklarını beklemesiyle gücünü korudu.

Güçlü dolar, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek talebi sınırlıyor.

Fed faiz indirimi yapacak mı?

Cnbc-E'de yer alan habere göre Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun yeniden yüzde 2 hedefine doğru gerilemesi halinde Fed’in bu yıl “birkaç kez daha” faiz indirimi yapabileceğini düşünüyor. Goolsbee, son zayıf enflasyon verisinin hizmet fiyatlarındaki güçlü artışı maskelediğini söyledi.

Piyasalarda, CME FedWatch verilerine göre bu yıl üç adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi hakim... Faiz getirisi olmayan altın, genellikle düşük faiz ortamlarında daha cazip hale geliyor.

Jeopolitik gelişmeler yakından izleniyor

İran ile ABD, nükleer anlaşmazlığı çözmeye yönelik görüşmelerde temel “yol gösterici ilkeler” üzerinde mutabakata vardıklarını açıkladı. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bunun yakın zamanda bir anlaşma sağlanacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Öte yandan Ukrayna ve Rusya temsilcileri, ABD arabuluculuğunda Cenevre’de yürütülen barış görüşmelerinin ilk gününü tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, dört yıldır süren çatışmayı sona erdirmek için Kiev’e anlaşma konusunda hızlı hareket etmesi yönünde baskı yaptığı belirtildi.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Spot gümüş, önceki seansta yüzde 4’ü aşan kaybın ardından yüzde 0,8 düşüşle ons başına 72,86 dolara geriledi.

Platin yüzde 0,9 artışla 2.025,80 dolara yükselirken, paladyum yüzde 0,5 değer kazanarak 1.690,54 dolara çıktı.