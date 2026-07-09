Altın fiyatlarında sert fren: Trump'ın İran açıklaması ve faiz endişeleri fiyatları baskıladı

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı sona erdirmeye yönelik geçici anlaşmanın artık geçerli olmadığını açıklamasının ardından yeniden yükselen enflasyon ve faiz endişelerinin etkisiyle Perşembe günü geriledi.

Spot altın, yüzde 0,3 değer kaybederek ons başına 4.066,24 dolara geriledi. Çarşamba günü 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini test eden değerli metal, ABD'de Ağustos vadeli altın kontratlarında da yüzde 0,1 düşüşle 4.077 dolardan işlem gördü.

Trump'ın 'mutabakat bitti' sözlerinin ardından ABD'den yeni saldırılar

ABD ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmaları sona erdirmek amacıyla varılan mutabakatın artık geçerliliğini yitirdiğini açıklamasından saatler sonra, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımının güvenliğini sağlamak ve boğazı gemi trafiğine açık tutmak amacıyla yeni operasyonlar başlattığını duyurdu.

Petrolde yükseliş sürüyor: ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı

Petrol fiyatları, Çarşamba günü yaklaşık yüzde 5 yükselerek kapanmasının ardından yeni işlem gününde de kazançlarını korudu. ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, dolar ve küresel hisse senedi piyasalarında satış baskısını artırdı.

Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik tansiyon, petrol piyasasında enflasyon baskısı ve fiyat oynaklığına ilişkin endişelerin ne kadar hızlı geri dönebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Fed tutanakları enflasyon endişesini ortaya koydu

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen ay gerçekleştirdiği para politikası toplantısında da enflasyona ilişkin endişeler ön plana çıktı. Fed yetkilileri, fiyat baskılarının ekonominin daha geniş kesimlerine yayılabileceği ve bunun ilave faiz artırımlarını gündeme getirebileceği riskine dikkat çekerken, Başkan Kevin Warsh'ın daha temkinli ve sade para politikası yaklaşımını destekledi.

Geleneksel olarak enflasyona karşı güvenli liman olarak görülen altın, faiz oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde baskı altında kalabiliyor. Çünkü yükselen faizler, getirisi olmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltıyor.

IMF küresel büyüme tahminini düşürdü, Bank of America altın beklentisini kesti

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomiye ilişkin görünümünü aşağı yönlü revize ederek 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 3,0'a düşürdü.

Öte yandan Bank of America, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha şahin bir para politikası izleyeceği beklentisini gerekçe göstererek 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 14 aşağı çekti. Banka, ons altın için öngörüsünü 4.360 dolara indirdi.

Tanzanya altın rezervlerini büyüttü, Hindistan'da gümüşte arz krizi derinleşti

Tanzanya Merkez Bankası Başkanı Emmanuel Tutuba, ülkenin uluslararası rezervlerini güçlendirmek ve şilinin istikrarını desteklemek amacıyla son 18 ayda yaklaşık 28 metrik ton altın alımı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Öte yandan Hindistan'ın gümüş ithalatına yönelik kısıtlamaları, dünyanın en büyük gümüş pazarlarından birinde arz sıkışıklığını artırdı. Mevsimsel olarak talebin zayıf seyretmesine rağmen, arzın daralması nedeniyle gümüş primleri son altı ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,3 düşüşle 58,13 dolara gerilerken, platin yüzde 0,4 artışla 1.585,11 dolara, paladyum da yüzde 0,4 yükselişle 1.218 dolara çıktı.