Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş: 20 Aralık güncel altın fiyatları
Ons altın fiyatı, 2000 dolar üzerinde işlem görmeyi sürdürürken; gram altın fiyatı ise, 1900 liranın üzerinde alıcı buluyor.
Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz indirimine gideceği beklentilerinden destek bularak 2000 dolar seviyesinin üzerinde seyrederken; yatırımcılar bu hafta ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerini bekliyor.
Bugünkü işlemlerde 2041 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.02 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 2041 dolardan işlem gördü.
1909 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,02 primle 1909 liradan alıcı buluyor.