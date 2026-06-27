Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dolar geriledi, altın nefes aldı ancak kayıp serisi sürüyor

Altın fiyatlarında sürpriz dönüş

Hafta boyunca yoğun satış baskısı altında kalan altın fiyatları, cuma günü ABD dolarındaki değer kaybının etkisiyle sınırlı da olsa toparlandı. ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin zayıflaması, güvenli liman talebini destekledi. Buna karşın altın, haftalık bazda kayıplarını telafi edemeyerek üst üste dördüncü haftayı da negatif bölgede tamamlamaya hazırlanıyor.

Spot altın yüzde 1,55 yükseldi! Vadeli kontratlar da prim yaptı

Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen spot altın (XAU/USD), alımların hız kazanmasıyla yüzde 1,55 değer kazanarak ons başına 4.089 dolara yükseldi. ABD'de işlem gören ağustos vadeli altın kontratları ise günü yüzde 1,2 primle 4.096,30 dolar seviyesinde tamamladı.

Gün içindeki yükselişe karşın altın, haftalık bazda kayıplarını telafi edemedi. Değerli metal, haftayı yüzde 1,6 düşüşle tamamlayarak negatif seyrini sürdürdü.

Fed'in yakından izlediği enflasyon verisi açıklandı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası açısından yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Mayıs ayında endeks yıllık bazda yüzde 4,1 artış göstererek piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Reuters anketine katılan ekonomistlerin tahminlerini karşılayan verinin ardından, son dönemde güçlü seyreden ABD dolar endeksi sınırlı bir geri çekilme yaşadı.

Fed faiz artırımı beklentisi geriledi, altın temkinli toparlanıyor

CME Group'un FedWatch verilerine göre, yatırımcıların eylül ayında faiz artırımı beklentisi zayıfladı. Daha önce yüzde 64 seviyesinde fiyatlanan faiz artırımı olasılığı, son verilerin ardından yüzde 59'a geriledi. Analistler ise altının hafta başında gördüğü düşük seviyelerin ardından sınırlı bir toparlanma eğilimi sergilediğini ve alımların temkinli şekilde devam ettiğini ifade ediyor.

Yüksek faiz ve güçlü dolar altın üzerinde baskı yaratıyor

Yüksek faiz oranları ve sıkı para politikaları, faiz getirisi olmayan altının cazibesini zayıflatıyor; zira bu ortamda tahvil getirileri ve faizli varlıkların kazançları öne çıkıyor. Cnbc-E'de yer alan habere göre uzmanlar ayrıca altın ile güçlü dolar ve yüksek petrol fiyatları arasındaki ters korelasyona dikkat çekerek, enerji piyasalarında yaşanabilecek olası yükselişlerin önümüzdeki dönemde altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini belirtiyor.

Hindistan’da altın talebi canlandı, Çin’de zayıf seyir sürüyor

Fiyatlardaki sert düşüşlerin ardından dünyanın en büyük altın tüketicilerinden Hindistan’da fiziki altın talebi canlanırken, fiyatlar yaklaşık bir buçuk ay sonra ilk kez primli seviyelerden işlem gördü. Buna karşın, en büyük tüketici konumundaki Çin’de altın talebi bu hafta da zayıf seyrini sürdürdü.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Altındaki toparlanma diğer değerli metallere de olumlu yansıdı. Spot gümüş yüzde 2,2 artışla ons başına 59,12 dolara ulaştı. Platin yüzde 2 değer kazanarak 1.632,80 dolar olurken, paladyum ise yüzde 2,5'lik sıçramayla 1.213,87 dolara yükseldi. Ancak tıpkı altın gibi, bu üç değerli metal de haftalık bazda kayıpla kapanış yaptı.