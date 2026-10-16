Altın fiyatlarında tahvil etkisi! Kazançlarını korudu
Altın fiyatları, hisse senedi piyasalarındaki satış baskısı ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki gerilemenin desteğiyle perşembe günü kaydettiği güçlü yükselişin ardından kazançlarını büyük ölçüde korudu. Ons altın 4.160 dolar seviyelerinde işlem görürken yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası ve yeni açıklamalarına çevrildi.
Önceki seansta yüzde 1,6 değer kazanan altın, cuma günü ons başına 4.160 dolar civarındaki seyrini sürdürdü. Yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin endişelerin artmasıyla Wall Street'te özellikle çip üreticilerinin hisselerinde satışlar yaşandı. Yatırımcıların hisse senetlerindeki riskten kaçınarak güvenli liman arayışına yönelmesi, küresel tahvil piyasalarına alım getirdi.
Cuma günü hisse senetleri üzerindeki satış baskısının hafiflemesiyle piyasalarda kısmi bir rahatlama yaşansa da tahvil getirilerindeki düşüş, altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.
ABD tahvil getirilerindeki düşüş altını destekledi
ABD Hazine tahvillerinin getirileri, vade eğrisi boyunca 12 ila 15 baz puana varan düşüşler kaydetti. Faiz getirisi sağlamayan altın, tahvil getirilerinin gerilediği ve faizlerin düşük seyrettiği dönemlerde yatırımcılar açısından daha cazip hale geliyor.
Tahvil getirilerindeki gerileme, altının elde tutulmasının alternatif maliyetini düşürerek değerli metalin fiyatını destekledi. Böylece altın, önceki günlerde yaşadığı kayıpların ardından yeniden toparlanma gösterdi.
Enflasyon verisi sonrası kayıplar telafi edildi
Değerli metal, çarşamba günü beklentilerin üzerinde açıklanan eylül ayı enflasyon verisinin ardından yaşadığı kayıpları da telafi etti. Enflasyon verisinin beklentileri aşması, Fed'in ekim ayında faiz artırabileceğine ilişkin öngörüleri güçlendirmişti.
Piyasalarda para politikasının geleceğine yönelik belirsizlik sürerken yatırımcılar, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Para Fonu toplantısında yerel saatle 10.30'da yapacağı açıklamaları yakından izliyor. Warsh'ın değerlendirmelerinin faiz beklentileri ve altının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Altın, gümüş ve diğer değerli metallerde son durum
Spot altın, cuma günü saat 07.48 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 4.158,03 dolara geriledi. Gümüşün ons fiyatı da yüzde 0,5 kayıpla 57,13 dolara indi.
Platin ve paladyum fiyatları büyük ölçüde yatay seyrederken Bloomberg Dolar Spot Endeksi, önceki seansta kaydettiği yüzde 0,3'lük düşüşün ardından değişmedi.
Piyasalarda yatırımcıların odağında Fed'in faiz politikasına ilişkin sinyaller, tahvil getirilerindeki hareketler ve küresel risk iştahındaki değişim bulunuyor.