Altın fiyatlarında temkinli seyir: Fed beklentileri değişiyor

Altın fiyatları, Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizlikler ve ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin Fed’in faiz indirimi beklentilerini zayıflatmasıyla çarşamba günü sınırlı düşüş kaydetti.

Spot altın yüzde 0,4 düşüşle ons başına 4.695,99 dolara geriledi. Haziran vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,4 yükselerek 4.705,30 dolara çıktı.

"ABD’den gelen enflasyon verileri, Fed’in faiz indireceğine yönelik umutları ciddi şekilde zayıflattı"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “ABD’den gelen enflasyon verileri, Fed’in faiz indireceğine yönelik umutları ciddi şekilde zayıflattı, hatta neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Piyasalar artık yıl sonuna doğru bir sonraki hamlenin faiz artırımı olabileceğini fiyatlıyor. Bu durum altın üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor” dedi.

Açıklanan veriler, ABD’de tüketici enflasyonunun nisan ayında yükselişini sürdürdüğünü ve yıllık enflasyonun son üç yılın en sert artışını kaydettiğini ortaya koydu. Bu durum, Fed’in bu yıl faiz indirimi yapabileceğine yönelik beklentilerin daha da zayıflamasına neden oldu.

Yatırımcılar, Fed’in bu yıl faiz indirimi yapacağı beklentilerini büyük ölçüde rafa kaldırırken, CME Group’un FedWatch verilerine göre piyasalar aralık ayına kadar yüzde 30 olasılıkla faiz artırımı öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise salı günü yaptığı açıklamada, İran savaşını sona erdirmek için Çin’in yardımına ihtiyaç duyacağını düşünmediğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in İran savaşını ele alacağını açıklarken, Çin’e Hürmüz Boğazı’nın uluslararası deniz taşımacılığına yeniden açılmasına yönelik yürütülen operasyona destek verme çağrısında bulundu.

Öte yandan Hindistan, değerli metallerin yurt dışından alımını azaltmak ve ülkenin döviz rezervleri üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla altın ve gümüş ithalat vergilerini yüzde 6’dan yüzde 15’e yükseltti.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Spot gümüş yüzde 0,2 artışla ons başına 86,71 dolara yükseldi. Gümüş, seans içinde 11 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Platin yüzde 0,8 düşüşle 2.109,53 dolara gerilerken, paladyum yüzde 0,2 kayıpla 1.487,47 dolara indi.