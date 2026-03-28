Altın fiyatlarında toparlanma: Bu seviyeler alım fırsatı mı?

Altın fiyatları, hafta başındaki geri çekilmenin ardından gelen güçlü dip alımlarıyla cuma günü yüzde 3’ten fazla yükseliş gösterdi. Peki bu seviyeler alım fırsatı mı? Uzmanlar ne diyor?

Altın fiyatlarında sert toparlanma

Spot altın, yüzde 2,6 artışla ons başına 4 bin 491,78 dolara yükseldi. Gün içinde 4 bin 554,39 dolar seviyesine kadar çıkan altın, haftaya güçlü bir dönüş yaptı. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 2,7 yükselişle 4.492,5 dolardan kapandı.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altın tarafında da toparlanma gözlendi. Gram altın haftanın son gününde yüzde 3'e yakın yükseliş yaşadı ve 6 bin 418 lira seviyesine yükseldi.

"Bu seviyeler alım fırsatı"

Cnbc-E'de yer alan habere göre RJO Futures Kıdemli Piyasa Stratejisti Daniel Pavilonis, son satış dalgasının önemli bir alım fırsatı sunduğunu belirterek, "Piyasa sert satış gördü ve fiyatlar 200 günlük hareketli ortalamanın altına indi. Bu, altın almak için oldukça güçlü bir fırsat" dedi.

Spot altın, hafta başında 4.097,99 dolar ile son dört ayın en düşük seviyesini görmüştü.

Yükseliş sürer mi?

Pavilonis, önümüzdeki haftalarda kademeli bir yükseliş beklediklerini ifade ederek, "Önümüzdeki birkaç haftada yavaş ama istikrarlı bir yükseliş görebiliriz. İran kaynaklı risklerin azalması durumunda ise risk iştahı artabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatı yükseldi, gerilim bitmedi

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması için verdiği sürenin uzatılmasına rağmen varil başına 110 doların üzerinde kalmayı sürdürdü.

Tahran yönetiminin ABD’nin 15 maddelik teklifini reddetmesiyle birlikte savaş dördüncü haftasına girerken bölge geneline yayıldı.

Piyasalarda belirsizlik derinleşti

Artan enerji ve gübre fiyatları küresel ekonomide enflasyon endişelerini artırırken, bu durum piyasalarda belirsizliği derinleştiriyor.

Faiz beklentileri değişti

Yükselen enflasyon beklentileri, Federal Reserve’in faiz indirimlerinden ziyade faiz artışlarına yönelebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum normalde faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı yaratıyor.

CME Group’un FedWatch aracına göre, yatırımcılar artık 2026 yılı için faiz indirimi beklentilerini tamamen fiyatladı. Oysa savaş öncesinde iki faiz indirimi öngörülüyordu.

Commerzbank’tan altın için dikkat çeken tahmin

Commerzbank, altın için yıl sonu tahminini 4 bin 900 dolardan 5 bin dolara yükseltti. Banka, son geri çekilmenin kalıcı olmayacağını belirtti.

Banka ayrıca İran savaşının ilkbaharda sona ermesini beklerken, bu durumun faiz artışı beklentilerini sınırlayabileceğini ifade etti. Buna göre, Fed’in yılın ilerleyen dönemlerinde yeniden faiz indirimine başlayarak gelecek yıl ortasına kadar toplamda yaklaşık 75 baz puanlık indirim yapması öngörülüyor.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Altındaki yükselişe paralel olarak diğer değerli metaller de değer kazandı. Spot gümüş yüzde 2,2 artışla 69,54 dolara, platin yüzde 2,3 yükselişle 1.868,89 dolara ve paladyum yüzde 1,8 artışla 1.377,25 dolara çıktı.