Altın fiyatlarında 'Trump' yükselişi!

ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanı Powell'a bir mektup göndererek faiz indirimi çağrılarını sürdürmesi, Goldman Sachs'ın Fed'den bu yıl için 1 olan faiz indirim beklentisini 3'e çıkarması ons altın fiyatını yükseltti.

ABD'nin ticaret ortaklarına tarifeler konusunda bir anlaşmaya varılması için tanıdığı son tarih olan 9 Temmuz'un yaklaşmasının yarattığı belirsizlik, tedirginlik de altın fiyatına destek veriyor.

Ons altın fiyatı, şu sıralarda düne göre yüzde 0,6 artışla 3322,27 dolarda. Analistler ons altın için ilk direnç olarak 3335 doları işaret ediyorlar. Buranın aşılması halinde 3364 dolara doğru hareket olabilir. Aşağıda destek ise 3295-3280 dolar aralığında.

ABC Rafinery'den Nicholas Frappell, “Zayıf dolar ve Trump'ın gümrük vergisi süresinin uzatılmaması halinde bunun etkisine ilişkin endişeler şu anda altını destekliyor. Trump'ın faiz oranlarını düşürme çağrısının piyasa üzerinde de etkili olduğunu düşünüyorum, ancak piyasanın faiz indirimleri konusunda bu kadar iyimser olmasına biraz şaşırdım” dedi.

Gram altın da yükselişte

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1 artışla 4 bin 270 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 990 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 860 liradan satılıyor.

Ons fiyatındaki yükselişe paralel dün değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 değer kazanarak 4 bin 228 liradan tamamlamıştı.