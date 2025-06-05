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Altın fiyatlarında yatay seyir: Gözler bu veride

Altın fiyatları, yatırımcıların beklenenden zayıf ABD verileri ile devam eden küresel ekonomik ve politik belirsizlikleri değerlendirdiği süreçte, daha fazla ekonomik ipucu için ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklandığı günün ilk saatlerinde yatay bir seyir izliyor.

Haber Merkezi
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Altın fiyatlarında yatay seyir: Gözler bu veride
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Spot altın bu dakikalarda yüzde 0,02 düşüşle 3.372,14 seviyesinde bulunuyor. Analistler, şu anda çoğu piyasa gibi altın da da bir bekleme modu olduğunu belirtiyorlar.

Altın dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a faiz oranlarını düşürme çağrısını yinelemesinin ardından ivme kazanmıştı.

Bugün ise gözler TSI 15.30'da açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarına çevrildi. ABD'de dün açıklanan özel sektör istihdamı beklentileri karşılamadı ve sadece 37 bin arttı. Mayıs ayında işe alım hızı Mart 2023'ten bu yana en düşük seviyede kaldı.

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